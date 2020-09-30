Kuveyt'te matem: Arabulucu Emir öldü

Kraliyet işlerinden sorumlu devlet bakanı Şeyh Ali Cerrah el-Sabah televizyonda canlı yayında, “Büyük bir üzüntü ve kederle, Kuveyt Emiri Şeyh Sabah el-Ahmed el-Cabir es-Sabah’ın vefatından ötürü yastayız” ifadesiyle Emir’in vefatını duyurdu. Emir’in ölümüyle ilgili detaylı bilgi paylaşılmazken vefat haberi Kuveyt Devlet Televizyonu’nun normal yayın akışını keserek Kuran tilaveti yayınlamasından sonra geldi. Es-Sabah’ın vefatı dolayısıyla ülkede 40 günlük yas ilan edilirken, devlet kurumları da 3 gün süreyle tatil edildi. 91 yaşındaki Kuveyt Emiri, 19 Temmuz’da bir ameliyat geçirmiş ve 23 Temmuz’da tedavisinin devamı için ABD’nin Minnesota eyaletine gitmişti. Es-Sabah o dönemde görevlerinin bir kısmını geçici olarak kardeşi Veliaht Prens Nevvaf el-Ahmed el-Cabir es-Sabah’a devretmişti.

ERDOĞAN’DAN BAŞSAĞLIĞI

Twitter’dan paylaştığı başsağlığı mesajında Emir Es-Sabah’ın “vefat haberinden derin üzüntü duyduğunu” ifade eden Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, “Türk milleti adına dost ve kardeş Kuveyt halkına başsağlığı diliyorum” dedi. Başsağlığı mesajı yayınlayan ABD Başkanı Donald Trump da, Emir’in “Orta Doğu’daki farklılıklar arasında köprü olduğunu” belirterek, “Ben ve eşim Melania, Kuveyt halkına en derin taziyelerimizi gönderiyoruz” dedi.

YERİNE KARDEŞİ GEÇTİ

40 yıl dışişleri bakanlığı yapan, başbakan, veliaht prens ve sonrasında Kuveyt Emiri olan 91 yaşındaki Şeyh es-Sabah, Körfez’de yaşanan krizleri çözmede üstlendiği rolle Arap dünyasında ‘diplomasi duayeni’ olarak kabul ediliyordu. Diplomasiye öncelik veren Emir, Körfez İşbirliği Konseyi ile İran, Suudi Arabistan ile Katar arasında uzlaşı için arabuluculuğa soyunmuştu. Komşularıyla denge siyaseti gözeten Emir’in, son dönemde bazı Arap ülkelerinin İsrail ile imzaladığı normalleşme anlaşmalarına ise şiddetle karşı çıktığı biliniyordu. Kuveyt Bakanlar Kurulu, Emir’in yerine tahta üvey kardeşi olan 83 yaşındaki Şeyh Nevvaf el-Ahmed el-Cabir es-Sabah’ın (83) geçtiğini duyurdu.