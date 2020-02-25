İHA
Haber Giriş: 25.02.2020 - 12:27,
Kuveyt’te koronavirüs vaka sayısı 8’e yükseldi
Kuveyt, ülkede onaylanmış koronavirüsü vaka sayısının 8’e çıktığını açıkladı.
Kuveyt, İran’dan dönen 3 Kuveytli'de daha koronavirüsüne rastlandığını açıklayarak, ülkedeki toplam vaka sayısının 8’e yükseldiğini duyurdu. İran’dan gelen yolcuların virüs tespit edilmesi üzerine bir otelde karantinaya alındığı bildirilirken, hastaların durumunun stabil olduğu ifade edildi.
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