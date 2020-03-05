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Dünya
AA
Haber Giriş: 05.03.2020 - 15:36,Son Güncelleme:/

Kuveyt ve Fas'ta Corona Virüs vakaları artıyor

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Kuveyt ve Fas'ta Corona Virüs vakaları artıyor
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Yeni tip Corona Virüs (Kovid-19) tespit edilen kişi sayısı Kuveyt'te 58'e, Fas'ta 2'ye yükseldi.

Kuveyt Sağlık Bakanlığı Halk Sağlığı Müsteşarı Busina el-Mudaf, yaptığı basın açıklamasında, İran'dan gelen 2 kişide daha virüs tespit edildiğini belirtti.

Ülkede salgına yakalananların sayısının 58'e çıktığını aktaran Mudaf, daha önce yoğun bakıma alınan 2 kişi haricinde tüm hastaların durumunun stabil olduğunu ifade etti.

Fas'ta ikinci vaka

Fas Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada ise dün gece İtalya'dan gelen Faslı bir kadında virüse rastlandığı, bunun ülkedeki ikinci vaka olduğu kaydedildi.

Açıklamada, hastanın Kazablanka'da bir hastanede karantina altında tutulduğu aktarıldı.

Sağlık Bakanlığı 3 Mart'ta, Fas'ta ilk Kovid-19 vakasının tespit edildiğini duyurmuştu. Virüse yakalanan kişinin İtalya'da ikamet eden ve ülkeye gelen bir Fas vatandaşı olduğu belirtilmişti.

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