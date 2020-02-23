Kuveyt, İran'daki 130 vatandaşını tahliye etti

Çin’de koronavirüsü yayılmaya devam ederken, farklı ülkelerde de can kayıpları yaşanıyor. Koronavirüsünün yayıldığı İran’da yapılan son resmi açıklamaya göre 5 kişi hayatını kaybetti.

Kuveyt, virüsün yayılması üzerine İran'daki vatandaşlarını tahliye etmeye başladı. Kuveyt Sivil Havacılık Kurumu Müdürü Abdul Aziz Al-Fawzan yaptığı açıklamada, tahliye yapacak 5 uçuştan ilkinin dün akşam 130 yolcu ile Kuveyt Uluslararası Havalimanı'na geldiğini söyledi.

İran’ın Meşhed şehrindeki 700’den fazla Kuveyt vatandaşını tahliye etmek için uçuşlar gerçekleştirilecek. Öte yandan, Kuveyt yönetimi İran’a yapılan bütün uçuşları askıya alındı.



