Kuveyt gazetesi: Hizbullah mensubu şüphelisi Lübnanlıların oturma izinleri yenilenmeyecek

Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2021 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Dar gelirlilerin üzerindeki yükü hafifleteceğiz... Asgari ücret ne kadar olacakCumhurbaşkanı Erdoğan: Dar gelirlilerin üzerindeki yükü hafifleteceğiz... Asgari ücret ne kadar olacak#Cumhurbaşkanı
İstanbulda kırmızı alarm Bakan Kocadan çok önemli uyarıİstanbul'da kırmızı alarm! Bakan Koca'dan çok önemli uyarı#Koronavirüs
Milli takımın kaderini belirledi Herkes golcüleri konuşurken... O bir süperstar dedi ve...Milli takımın kaderini belirledi! Herkes golcüleri konuşurken... "O bir süperstar" dedi ve...#A Milli Takım
Erdoğandan Kılıçdaroğluna tepki: Sen önce başörtülü bacılarımdan helallik isteErdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na tepki: Sen önce başörtülü bacılarımdan helallik iste#Cumhurbaşkanı Erdoğan
Cumhurbaşkanı Erdoğandan yüzde 50+1 tartışmasına ilişkin açıklamaCumhurbaşkanı Erdoğan'dan yüzde 50+1 tartışmasına ilişkin açıklama#Erdoğan
Filmleri aratmayan görüntüler... Okullar süresiz kapatıldıFilmleri aratmayan görüntüler... Okullar süresiz kapatıldı!#Hindistan
Uzmanlar cevapladı: Ons altın 2 bin dolara çıkar mıUzmanlar cevapladı: Ons altın 2 bin dolara çıkar mı?#Altın Fiyatları
Markalar kampanyaları açıkladı Otomobil sahipleri dikkat... 835 TL cezası varMarkalar kampanyaları açıkladı! Otomobil sahipleri dikkat... 835 TL cezası var#Zorunlu Kış Lastiği
Samuray kılıçlı saldırganın annesinden açıklama: İstifa ediyorumSamuray kılıçlı saldırganın annesinden açıklama: İstifa ediyorum#Başak Cengiz
Korku evi Zincirlenmiş, aç, perişan 13 çocuk...Korku evi! Zincirlenmiş, aç, perişan 13 çocuk...#Korku Evi
Gün geçtikçe sayısı artıyor| Küçüçük bir parçası bile ölüme neden olabiliyorGün geçtikçe sayısı artıyor| Küçüçük bir parçası bile ölüme neden olabiliyor#Besin Alerjisi
Milyonluk balık Gölümüze nasıl geldi İki ihtimal var...Milyonluk balık! Gölümüze nasıl geldi? İki ihtimal var...#Su Ürünleri
Evlenmemek için büyükelçiliğe bile sığınmıştı: Evine döndü ama insan içine çıkmıyorEvlenmemek için büyükelçiliğe bile sığınmıştı: Evine döndü ama insan içine çıkmıyor #Prens Albert
Türkiye tarihinin en büyük kokain operasyonuydu... Bakın arkasından kim çıktıTürkiye tarihinin en büyük kokain operasyonuydu... Bakın arkasından kim çıktı#Muz Kolileri
Acun Ilıcalı’nın teklifini anlattı... Dansçı olmadığını kanıtla herkeseAcun Ilıcalı’nın teklifini anlattı... 'Dansçı olmadığını kanıtla herkese'#Nez
HABERLERDünya Haberleri

Kuveyt gazetesi: Hizbullah mensubu şüphelisi Lübnanlıların oturma izinleri yenilenmeyecek

#Kuveyt#Hizbullah#Lübnan
Kuveyt gazetesi: Hizbullah mensubu şüphelisi Lübnanlıların oturma izinleri yenilenmeyecek

Kuveyt'in Hizbullah mensubu olduğundan şüphelenilen Lübnanlıların oturma izinlerini yenilemeyi durdurduğu belirtildi.

Haberin Devamı

Kuveyt'te yayın yapan "Es-Siyase" gazetesinin güvenlik kaynaklarına dayandırdığı haberinde, Hizbullah mensubu veya birinci ya da ikinci derece yakınları arasında Hizbullah mensubu bulunan çoğunluğu Lübnan vatandaşı çok sayıda kişinin oturma izinlerinin askıya alınarak sınır dışı edilmelerine yönelik çalışma başlatıldığı ifade edildi.

Kuveyt Devlet Güvenlik Biriminin devletin ilgili birimlerine "farklı uyruklardan 100'den fazla kişinin oturma izninin yenilenmemesi" yönünde bir liste gönderdiği, 6 ilde ikamet yenileme başvuruları sırasında söz konusu listede yer alan ve Hizbullah'la ilişiği bulunan çok sayıda kişinin tespit edildiği aktarıldı.

Hizbullah'la ilişiği bulunan söz konusu kişilerden ve ailelerinden "derhal ülkeyi terk etmeleri" istendiği kaydedildi.

Haberde ayrıca, Lübnan ile ithalat ve ihracatın durdurulması, Lübnan uçaklarına Körfez bölgesi hava sahasının kapatılmasıyla ilgili seçenekler üzerinde çalışıldığı iddia edildi.

Haberin Devamı

Kuveyt'teki "El-Kabs" gazetesi 10 Kasım'da güvenlik kaynaklarına dayandırdığı haberinde, İçişleri Bakanlığının yeni bir duyuruya kadar Lübnan vatandaşları için tüm kategorilerde vize işlemlerini durdurduğunu, kararın yalnızca oturma izni olan Lübnan vatandaşlarını kapsamadığını bildirmişti.

LÜBNAN İLE KÖRFEZ ÜLKELERİ ARASINDAKİ KRİZ

Lübnan Enformasyon Bakanı George Kardahi, daha önce katıldığı belirtilen ve 27 Ekim'de yayınlanan bir televizyon programında, Yemen'deki tutumu nedeniyle Suudi Arabistan'a yönelik suçlayıcı ifadeler kullanmıştı.

"Hizbullah gibi Husilerin de silahlı bir örgüt olarak kendi toprağını savunduğunu düşünüp düşünmediğine" ilişkin soruya Kardahi, "Tabii ki toprağını koruyor. Şahsi görüşüm, Yemen'de bu savaşın sona ermesi gerekiyor. Savaş uçaklarıyla evler, binalar, köyler ve şehirler saldırılara maruz kalıyor." yanıtını vermişti.

Kardahi'nin özellikle Riyad yönetiminin tepkisini çeken ifadeleri üzerine Lübnan Başbakanı Necib Mikati, yazılı bir açıklama yayımlamış ve Kardahi'nin açıklamalarının hiçbir şekilde Lübnan'ın Arap ülkeleri ve özellikle Suudi Arabistan ile olan siyasetini yansıtmadığını bildirmişti.

Buna rağmen Suudi Arabistan ve Bahreyn 29 Ekim'de, Kuveyt ve BAE 30 Ekim'de, Yemen de 2 Kasım'da Lübnan'daki büyükelçilerini geri çağırmıştı.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Kuveyt#Hizbullah#Lübnan

BAKMADAN GEÇME!

Ve Bill Gates harekete geçti... İşte dünyayı kurtaracak proje

Ve Bill Gates harekete geçti... İşte 'dünyayı kurtaracak' proje!

#Bill Gates
Birçok kişi bu detayı bilmiyor... 2 aylık birden alabilirsiniz

Birçok kişi bu detayı bilmiyor... 2 aylık birden alabilirsiniz

#Prim
Özlem Türeci ve Uğur Şahin açıklamıştı... Kovid-19 aşısında yeni dönem

Özlem Türeci ve Uğur Şahin açıklamıştı... Kovid-19 aşısında yeni dönem!

#Kovid Aşısı