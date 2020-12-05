Kuveyt Emiri, Körfez krizindeki çözüme ilişkin değerlendirme yaptı

Kuveyt resmi haber ajansı KUNA'nın haberine göre Kuveyt Emiri Şeyh Nevvaf, Körfez krizinin çözüme ulaşması yolunda kaydedilen ilerlemeden övgüyle söz etti.



Kuveyt Emiri Şeyh Nevvaf, "kardeşler arasındaki anlaşmazlığın

giderilmesi", "Körfez ve Arap dayanışması"nın sağlanmasından duyduğu memnuniyeti

ifade etti.



Anlaşmaya giden yoldaki gelişmelerin ilgili tarafların halkalarının yüksek maslahatlarının gerçekleşmesi yönündeki arzusunu yansıttığını belirten Şeyh Nevvaf, anlaşmazlığın ilk gününden itibaren eski Kuveyt Emiri Şeyh Sabah el-Ahmed el-Cabir es-Sabah'ın çözüm için gösterdiği çabaları hatırlatarak anlaşmanın temellerini merhum Kuveyt Emiri'nin attığını dile getirdi.



Şeyh Nevvaf, Bu tarihi adımı atmaya istekli oldukları için Körfez liderlerini ve Kuveyt'in yürüttüğü arabuluculuk çabalarına verdikleri destekten dolayı tüm dost ülkeleri takdirle andı.



Kuveyt Emiri, ABD'nin, bölgede güvenliğin ve istikrarın sürmesi yönündeki taahhüdünü yansıtan destekleyici çabalarından dolayı ABD Başkanı Donald Trump'a da teşekkür etti.



KUVEYT, KÖRFEZ KRİZİNİN ÇÖZÜMÜ İÇİN "VERİMLİ GÖRÜŞMELER" OLDUĞUNU DUYURMUŞTU



Kuveyt Dışişleri Bakanı Ahmed Nasır es-Sabah, kısa süre önce yaptığı yazılı açıklamada, "Son dönemde bütün tarafların, Körfez ve Arap dayanışmasını, istikrarı, ülkeleri arasında kalıcı dayanışma arzularını ve halkları için iyi olanı gerçekleştirecek nihai bir anlaşmaya varma konusunda isteklerini ortaya koydukları verimli görüşmeler gerçekleşti." ifadelerini kullanmıştı.



Sabah, Körfez krizini çözmek için gösterilen bu çabalara vefat eden Kuveyt Emiri Şeyh Sabah el-Ahmed el Cabir es-Sabah'ın öncülük ettiğini, şu anda ise öncülüğün mevcut Emir Şeyh Emiri Şeyh Nevvaf el-Ahmed el-Cabir es-Sabah ile ABD Başkanı Donald Trump tarafından sürdürüldüğünü belirtmişti.



KATAR VE SUUDİ ARABİSTAN KUVEYT'İN AÇIKLAMASINI OLUMLU KARŞILAMIŞTI



Katar Dışişleri Bakanı Muhammed bin Abdurrahman Al Sani, Sabah'ın açıklamasının ardından Twitter hesabından yaptığı açıklamada, Kuveyt'in Körfez krizinin çözümüne yönelik açıklamasının önemli bir adım olduğunu belirterek "Önceliklerimiz Körfez ve bölge halkının çıkarları ve güvenliği olmuştur ve öyle kalacağını teyit ediyoruz." değerlendirmesini yapmıştı.



Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Faysal bin Ferhan, Twitter hesabından yaptığı yazılı açıklamada, "Kardeş Kuveyt'in Körfez krizine ilişkin görüşleri birbirine yaklaştırma çabalarına büyük bir takdirle bakıyoruz. ABD'ye de bu konudaki çabalarından dolayı teşekkür ediyoruz. Bölgenin iyiliğine ve hayrına sarf edilen bu çabaların başarıyla taçlanmasını umut ediyoruz." ifadelerini kullanmıştı.



Trump'ın Başdanışmanı Jared Kushner'in çarşamba günü, Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani ile bir araya geldiği, görüşmede bölgesel ve uluslararası konuların ele alındığı açıklanmıştı.



KÖRFEZ KRİZİ



Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), Bahreyn ve Mısır, 5 Haziran 2017'de "terör gruplarını desteklediği" suçlamasıyla Katar ile tüm diplomatik ilişkilerini kesmiş, bu ülkeye ekonomik abluka uygulamaya başlamıştı. Bu durum, Körfez bölgesinde krize yol açmıştı.



Kuveyt, Körfez krizinin tarafları arasında ara buluculuk için çaba sarf etse de henüz ilişkilerde normalleşme konusunda bir sonuç elde edilemedi.