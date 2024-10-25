Kutup ayılarının nesli tükeniyor: Buzullar eridikçe hasta oluyorlar

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Biliminsanları Alaska ve Rusya arasında bulunan Çukçi Denizi bölgesinde kutup ayılarından alınan kan örneklerini inceledi. Araştırmacılar kan örneklerinin, ayıların virüs ya da bakteriler tarafından enfekte olduğuna dair bulgular ortaya çıkardığını belirtti.

ARKTİK EKOSİSTEM DEĞİŞTİ

ABD Jeolojik Araştırmalar Kurumu’ndan Yaban Hayatı Biyoloğu Dr. Karyn Rode çalışmanın, Arktik ekosisteminde bir şeylerin değişmekte olduğunu gösterdiğini söyledi. Dr. Rode, çalışmanın “iklim krizinin de etkisiyle deniz buzunda erimenin arttığı son otuz yılı kapsadığını” aktardı. Ayılar genelde hastalıklara oldukça dayanıklıdır diyen Rode “Ayıların böyle durumlardan etkilendiği çok nadirdir. Ancak araştırmalarımız gösteriyor ki Kuzey Kutbu’nda olumsuz anlamda ekosistem değişiyor” dedi.

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26 BİN KUTUP AYISI KALDI

ABD’de kutup ayıları “nesli tükenme tehlikesi altındaki türler” kategorisinde yer alıyor. Bununla beraber dünyada çoğunluğu Kanada’da olmak üzere yaklaşık 26 bin kutup ayısının kaldığı belirtiliyor. Rusya, Grönland, Norveç’te de popülasyonları bulunan kutup ayıları, İsviçre merkezli Uluslararası Doğa Koruma Birliği tarafından da korunması gereken türler arasında.