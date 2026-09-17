Kutsal kenti dronla hedef aldılar: Mekke semalarında Husi tehdidi

Haberlerimizi Google’da Takip Edin Gelişmelerden anında haberdar olun. Google’da tercih edilen

kaynak olarak ekleyin

Haberin Devamı

YEMEN’de Suudi Arabistan destekli hükümet güçlerine karşı ilerleyişini sürdüren İran destekli Husilerin, Müslümanların en kutsal kenti ve hac merkezi Mekke’yi hedef aldığı öne sürüldü. Husiler tarafından fırlatıldığı belirtilen bir dronun Mekke’nin hava sahasına girmek üzereyken Suudi hava savunma sistemleri tarafından etkisiz hale getirildiği açıklandı. Husiler iddiayı reddederken, İslam dünyasından ise tepki gecikmedi.

DRON İMHA EDİLDİ

Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyonun sözcüsü Tümgeneral Turki el-Maliki yaptığı açıklamada Husiler tarafından fırlatılan bir İHA’nın önceki gün saat 18.50 sularında Mekke’deki yasaklı hava sahasına girmeden önce tespit edildiğini belirtti. Maliki, sözkonusu İHA’nın kentin güneyinde imha edildiğini kaydederek, “Bu düşmanca girişim, Mekke-i Mükerreme’yi hedef almaya yönelik ikinci girişimdir. Husilerin ihlallerle dolu kara sicilinde yeni bir utanç lekesi olarak kalacaktır” ifadelerini kullandı. Husilerin askeri sözcüsü Yahya Seri ise iddiayı reddederek saldırıların Suudi petrol tesisleri ve askeri üslerine yönelik olduğunu savundu. Kutsal şehir 2017 yılında da, yine Husiler tarafından balistik füzeyle vurulmak istenmişti.

TEPKİ YAĞDI

Haberin Devamı

Mekke’nin hedef alındığı iddiasına İslam dünyasından tepki yağdı. Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif, olayı “cani ve alçakça bir saldırı” olarak nitelendirirken, Malezya Başbakanı Enver İbrahim de saldırının kabul edilemez olduğunu duyurdu. 57 üyeli İslam İşbirliği Teşkilatı da Suudi Arabistan’a desteğini açıkladı. Suudi Arabistan Başmüftüsü Şeyh Salih el-Fevzan ise Husileri, Kâbe’yi yıkmak amacıyla Mekke üzerine yürüyen Habeş hükümdarı Ebrehe’ye benzetti. Husilerin “Ebrehe’nin tarihini tekrarladığını” belirten Fevzan, “İslam’ı benimsediklerini iddia ediyorlar ancak Allah bu iğrenç suçla onları açığa çıkardı” ifadelerini kullandı.

TANSİYON DÜŞMÜYOR

Öte yandan bölgede karşılıklı saldırılar da sürüyor. Husi basını, Suudi savaş uçaklarının hafta başından bu yana 450’den fazla hava saldırısı düzenlediğini öne sürdü. Husi askeri sözcüsü Seri ise dün yaptığı açıklamada Suudilere ait bir F-15 savaş uçağının yerli üretim karadan havaya füzeyle düşürüldüğünü iddia etti. Suudi Arabistan’ın ulusal petrol şirketi Saudi Aramco’nun Yanbu kentindeki tesisi ile Hamis Muşayt Hava Üssü’nün de hedef alındığı kaydedildi.

BMGK DEVREDE

Haberin Devamı

Yemen’de bir türlü dinmeyen gerilim Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi’ni (BMGK) de harekete geçirdi. Konsey önceki gün acil olarak toplanırken, Yemen hükümetinin BM Daimî Temsilcisi Abdullah Ali Fadhel el-Saadi, “Husilerin ilerleyişinin artık yalnızca Yemen içindeki bir mesele olmadığını; bölgesel güvenlik, deniz ulaşımı, enerji arzı ve küresel ticaret açısından tehdit oluşturduğunu” belirtti.

ABD’DEN HUSİLER İLE GİZLİ TEMAS İDDİASI

SUUDİ Arabistan’ın Husilere yönelik hava saldırısı düzenlenmesi talebini iki kez geri çeviren ABD’nin, Husi yetkililer ile Umman’da gizlice görüştüğü ortaya çıktı. İsrail basınına göre, başkent Maskat’taki ABD Büyükelçiliği’nde hafta sonu yapılan görüşmede Husiler, ABD’li yetkililere Suudi Arabistan’a ait gemiler hariç ticari gemilere saldırma niyetlerinin olmadığını belirtti. ABD Başkanı Trump, yaptığı bir açıklamada “Husiler bizimle savaşmak istemiyor” demişti.

Haberin Devamı

İSRAİL’E GÜN DOĞDU

ABD’li bir güvenlik yetkilisi, Türkiye ve Pakistan’ın Suudi Arabistan’ın güvenlik beklentisini karşılayamadığını öne sürerek İsrail’in Riyad’la ilişkilerini geliştirmek için “altın bir fırsat” yakaladığını söyledi. i24NEWS’e konuşan yetkili, Mekke Savunma Anlaşmasının değer taşımadığını savunurken, yaşananların Suudileri ortaklıklarını yeniden değerlendirmeye ittiğini belirtti. İsrail ile Riyad’ın ortak çıkarlara sahip olduğunu söyleyerek gelişmelerin İbrahim Anlaşmaları’nın genişletilmesini gündeme getirebileceğini ifade etti.

TÜRK DIŞİŞLERİ’NDEN KINAMA

DIŞİŞLERİ Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı: “Husilerin, kutsal Mekke şehrini hedef alan İHA saldırısını şiddetle kınıyoruz. Suudi Arabistan’ın egemenliği, toprak bütünlüğü ve güvenliğine olan desteğimizi teyit ediyor; Suudi Arabistan’la dayanışmamızı bir kez daha vurguluyoruz. Bölgesel istikrarı ve güvenliği de tehdit eden bu saldırıların derhal sona erdirilmesi ve gerilimi daha da tırmandırmaya matuf her türlü eylemden kaçınılması yönündeki çağrımızı yineliyoruz.” ◊ ANKARA