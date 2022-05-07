Kutsal ağaç önünde çıplak poz verdi, ortalık karıştı! Sınır dışı edilecek....

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Instagram'da binlerce takipçisi olan Alina Fazleeva isimli Rus kadının Endonezya'nın Bali Adası'nda verdiği pozlar yerel halk arasında büyük infiale neden oldu.

Genç kadın yerel halkın manevi gücü ve önemi olduğuna inandığı asırlık bir ağaç üzerinde çıplak pozlar verdi. Kocası Andrey Fazleev tarafından çekilen fotoğraf Instagram'a yüklendi ve viral oldu.

'ÇÖP TURİST' İLAN EDİLDİ

Paylaşımı hakkında övünen Alina Fazleeva pozu verirken "atalarının seslerini duyduğunu" iddia etti ancak söz konusu fotoğraf Balilileri rahatsız etti. Genç kadın 'çöp turist' ilan edilirken çok sayıda kişi sosyal medyadan çağrı yaptı ve bazıları polisi aradı.

Olayın büyümesi ile genç kadın işbirliği yapmak ve özür dilemek için karakola gitti. Polis genç kadın hakkında bir suçlama yapmayı reddetti ve olayı göçmenlik bürosuna devretti.



Genç kadının verdiği poz sonrası yerel halk sosyal medyadan 'sınır dışı' çağrıları yaptı

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SINIR DIŞI EDİLECEKLER

Bali göçmenlik şefi Jamaruli Manihuruk gazetecilere yaptığı açıklamada genç kadın ve kocası için "Her ikisinin de kamu düzenini tehlikeye atan ve yerel normlara saygı duymayan faaliyetler yürüttüğü kanıtlandı .Sınır dışı edilerek cezalandırılacaklar." ifadelerini kullandı.

Karı kocanın Endonezya'dan en az altı ay men edileceğini belirten Manihuruk ikilinin yerel inanışa göre kutsal alanda bir temizlik törenine katılması gerektiğini de sözlerine ekledi.

ÖZÜR DİLEDİ HESABINI KAPATTI

Fazleeva, Instagram hesabında İngilizce ve yerel dilde yayınladığı mesajda büyük bir hata yaptığını kabul ederek özür diledi ve hesabını kapattı.

Sınır dışı tehdidi ile karşı karşıya kalan kadın düzenlediği basın toplantısında "Bütün Balili ve Endonezyalılardan özür dilerim, yaptıklarımdan pişmanım. Çok utandım, sizi hiçbir şekilde gücendirmek istemedim, burası hakkında kesinlikle hiçbir bilgim yoktu." dedi.



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Konuya ilişkin soruşturma devam ederken Bali Valisi Wayan Koster, yönetimin artık saygısız turistlere tahammül etmeyeceğini belirtti.Geçen yıl adaya giden turistlerden yaklaşık 200'ü kovid-19 kurallarını ihlal ettikleri gerekçesi ile sınır dışı edildi.

DAĞLAR VE AĞAÇLAR 'TANRININ EVİ' KABUL EDİLİYOR

Hindu kültüründe dağlar ve ağaçlar 'Tanrının evi' kabul edildiğinden kutsal olduklarına inanılır. Tabanan naipliğindeki Babakan tapınağının içinde yer alan asırlık ağacın da kutsal olduğuna inanılıyor.