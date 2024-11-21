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Kütahyalı imam Almanya'da kayboldu: Cesedi Hollanda'da bulundu

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#Almanya#Hollanda#İmam
Kütahyalı imam Almanyada kayboldu: Cesedi Hollandada bulundu
Oluşturulma Tarihi: Kasım 21, 2024 17:04

Almanya'nın Duisburg şehrindeki Eyüp Sultan Camii'nde 2 aydır görev yapan Kütahyalı kayıp imam Fatih Eryılmaz'ın cesedi bulundu. Almanya'da kaybolan imam Eryılmaz'ın cesedinin, Hollanda'daki Ren Nehrinde tespit edildiği bildirildi.

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Almanya'nın Duisburg şehrinde Diyanet İşleri Türk İslam Birliği'ne (DİTİB) bağlı Eyüp Sultan Camii'nde yaklaşık 2 aydır görev yapan Kütahyalı kayıp imam Fatih Eryılmaz ölü bulundu.

Kendisinden 6 Kasım'dan bu yana haber alınamayan Eryılmaz'ın cansız bedeni, güvenlik güçlerinin yoğun çalışmaları sonucu Hollanda'daki Ren Nehri'nde tespit edildi.

Eryılmaz'ın cenazesine ilişkin detaylı bir soruşturma başlatıldı. Eryılmaz'ın ölüm sebebiyle ilgili resmi açıklamanın yürütülen adli tıp incelemeleri sonrası yapılması bekleniyor.

Düsseldorf Başkonsolosu Ali İhsan İzbul, Eryılmaz'ın bulunmasının ardından Duisburg Reinhausen Eyüp Sultan Camii'ne giderek, aileye ve cami yönetimine taziye dileklerini sundu.

EN SON MARKET OTOPARKINDA GÖRÜLDÜ

Türkiye'den görevlendirilen Eryılmaz, 6 Kasım'da sabah namazı öncesinde camide cemaat tarafından görülmüş, ancak namaz vaktinde camide olmadığı, son olarak ise bir marketin otopark alanında görüldüğü öğrenilmişti. Duisburg polisi ise, yapılan aramalardan sonuç alamamıştı.

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#Almanya#Hollanda#İmam

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