Küstahlığa doyamadılar! Rezil gazete Türkiye karşıtı, PKK yanlısı

Cuma günü manşetinde, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a karşı ağır bir küfür kullanan Yunan ‘Dimokratia’ (Demokrasi) gazetesi rezil yayınını dün de sürdürdü. Gazete, dün baş sayfasında cuma günkü manşetinin fotoğrafını da ekleyerek binlerce destek mesajı aldığını öne sürdü. Dimokratia “Pek çok Yunan, manşetimize hayran kaldı. Buna karşı Türk medyası ve Yunanistan’daki Türk dostları rahatsız oldu” diye yazdı. “Erdoğan’a niye küfür ettik” başlıklı başyazıda ise Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a yönelik ağır hakaretlere devam edildi.

DIŞİŞLERİ KINADI AMA

Yunan Dışişleri Bakanlığı, gazetenin cuma günkü çirkin manşetini kınadı. Dışişleri Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada “İfade ve basın hürriyeti Yunanistan’da teminat altına alınmıştır. Ancak bu, herhangi bir kişiye ve özellikle de yabancı liderlere karşı küfür edilmemesi zorunluluğunu değiştirmez. Küfürlü ifadeler, siyaset kültürümüze zarar vermektedir ve kınanmaması da sözkonusu değildir” denildi.

TÜRK DÜŞMANLARI

Yaklaşık 10 yıl önce yayın hayatına başlayan ‘Dimokratia’ aşırı sağcı ve Türk düşmanı bir gazete olarak biliniyor. Türk-Yunan ilişkilerinde ve Kıbrıs konusunda herhangi olumlu bir adıma her zaman şiddetle karşı çıkıyor. Yunan siyasetçilere, sorunların çözümü halinde ‘hain’ sayılabilecekleri uyarılarında bulunuyor.

TİRAJI DÜŞÜK

Aşırı sağcı ‘Estia’ ve magazin içerikli ‘Espresso’ gazeteleri ile birlikte “Filippakis Yayıncılık”a ait olan ‘Dimokratia’nın tirajının 6-10 bin (pazar günleri) arasında olduğu tahmin ediliyor. Bazı başka gazeteler gibi satışlarını açıklamayan ‘Dimokratia’, tirajların açıklandığı iki yıl öncesine kadar ilk 5-6 Yunan gazetesi arasında yer alıyordu. Bazen üçüncü sırada bile bulunuyordu.

PKK DESTEKÇİLERİ

Yazar kadrosu da gazetenin Türk düşmanı kimliğini doğruluyor. Yunan İstihbarat Teşkilatı’nın Türkiye’de de görev yapan ajanı iken terörist Abdullah Öcalan’ın 1996’da Yunanistan’a getirilişinde ve sonra Kenya’ya kaçırılışında önemli rol oynayan Savvas Kalenderidis, yazar kadrosunda. Kenya’da Öcalan’ın koruması olan ve Türkçe bilen Kallenderidis, daha sonraki yıllarda da terör örgütü PKK ile ilişkilerini sürdürdü. Savvas Kalenderidis ve Abdullah Öcalan

ÖCALAN’IN AVUKATI

Bir diğer yazar ise terörist Abdullah Öcalan’ın Yunan avukatlarından Failos Kranidiotis. Kranidiotis, sosyal medya hesabında Dimokratia’nın manşeti için “1974 sonrası en güzel ve en doğru manşet. 10 yıldır yazarı olduğum gazete ile iftihar ediyorum” diye yazdı. Dün rezil gazetenin sitesine girmek isteyenler “Türkler burada. Siz neredesiniz” yazısı ile karşılaştı. Hata veren sitenin hack’lendiği anlaşıldı.