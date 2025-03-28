Küstah slogana Atina sessiz kaldı

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Türk Dışişleri Bakanlığı’nın hem Ankara hem de Atina’da yaptığı girişimlerle tepkisini dile getirmesine rağmen, Yunan hükümeti dün akşam saatlerine kadar söz konusu olay hakkında herhangi bir açıklama yapmadı.

Yunan medyasında ise savunma bakanlığı kaynaklarına dayandırılan haberlerde, Yunan Deniz Kuvvetleri Komutanlığı’nda sorumluların bulunması ve gerekli disiplin cezalarının verilmesi için soruşturma başlatıldığı ileri sürüldü. Yunanistan’da aşırı sağcı isimler çirkin olaya destek açıklaması yaparken, ana muhalefetteki sosyalist Pasok ve Syriza olayı “disiplinsizlik” olarak nitelendirdi.



Yeni Cumhurbaşkanı Konstantinos Tasulas ile Başbakan Kiriakos Miçotakis’in de hazır bulundukları askeri geçit töreninde Deniz Piyade Okulu öğrencileri Sintagma meydanından geçtikten sonra birkaç yüz metre ilerideki bulunan Omonia meydanına yaklaşırken 3 kez Türkiye’ye yönelik çirkin sloganlarını tekrar etmişti.