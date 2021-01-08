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Dünya
hurriyet.com.tr - AA - Reuters
Haber Giriş: 08.01.2021 - 18:58 | Son Güncelleme:

Trump gelenekleri yıkmaya devam ediyor! Şok 'devir teslim töreni' açıklaması

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Trump gelenekleri yıkmaya devam ediyor! Şok 'devir teslim töreni' açıklaması
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ABD'de 6 Ocak'ta yaşanan kanlı Kongre baskınının ardından son dakika gelişmeleri yaşanmaya devam ediyor... ABD Başkanı Donald Trump, bir sonraki ABD Başkanı seçilen Joe Biden'ın yönetimi teslim alacağı 20 Ocak'taki geleneksel yemin törenine katılmayacağını açıkladı.

ABD Başkanı Donald Trump, 20 Ocak'ta düzenlenecek başkanlık devir teslim törenine katılmayacağını açıkladı.

Trump'ın törenden önce Washington'dan ayrılarak Florida'daki evine gitmesi bekleniyor.

ABD'de 3 Kasım 2020'de yapılan tartışmalı başkanlık seçimlerini Demokrat Joe Biden kazanmıştı

KONGRE BASKINI

6 Ocak'ta Trump taraftarları Kongre binasını basmıştı.

Çatışmaların yaşandığı olaylarda 5 kişi yaşamını yitirmiş, çok sayıda kişi yaralanmış ve gözaltına alınmıştı.

Kanlı Kongre baskınının ardından açıklama yapan Trump, 20 Ocak'ta Biden yönetimine 'yumuşak bir geçiş' sağlanacağını ifade etmişti.

Arbedenin başlamasından saatler sonra Trump, seçimlere hile karıştığı iddiasını da yineleyerek destekçilerine 'evlerine gitmeleri' çağrısında bulunmuş, Instagram ve Twitter'dan Trump'ın hesaplarına kısıtlama gelmişti.

Olayların ardından Trump'ın kabinesinden Ulaştırma Bakanı Elaine Lan Chao ile Eğitim Bakanı Betsy DeVos istifasını duyurmuştu.

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