Kushner’in otel projesi Arnavutluk’u sokağa döktü

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Başkent Tiran’da yaklaşık bir hafta önce “el değmemiş kıyıların yağmalanmasından endişe eden” binlerce protestocu, iş makinelerinin proje sahasında çalışmaya başlamasının ardından sokaklara dökülmüştü. Polisin göstericilere tazyikli suyla müdahale etmesi ve bir aktivistin özel güvenlik görevlisi tarafından yerde sürüklendiğini gösteren videoların yayılmasının ardından ise gerilim tırmandı. Aktivistler Trump ve Kushner karşıtı sloganlar atarken, “Hiçbir turizm cenneti yıkılmış hayatlar üzerine kurulmaz” yazılı pankartlar taşındı. Ülkenin koruma altındaki göçmen kuş türlerinden olan pembe flamingoların kartondan maketlerinin de taşındığı protestolar Avrupa basınında “Flamingo Devrimi” olarak adlandırıldı. Projenin yapılacağı bölge, 70’ten fazla nesli tehlikede olan türe ve 200’den fazla kuş türüne ev sahipliği yapıyor.Trump’ın kızı Ivanka, katıldığı bir programda inşaat bölgesini “bir arkadaşının teknesinde yüzmek için durduklarında tesadüfen keşfedip büyülendiklerini” anlatmıştı.