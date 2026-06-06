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Kushner’in otel projesi Arnavutluk’u sokağa döktü

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#Arnavutluk#Trump#Kushner
Kushner’in otel projesi Arnavutluk’u sokağa döktü
Oluşturulma Tarihi: Haziran 06, 2026 07:00

ARNAVUTLUK’ta ABD Başkanı Donald Trump’ın damadı Jared Kushner ve kızı Ivanka Trump’ın ülkenin koruma altındaki kıyılarında hayata geçirmeyi planladığı 1.4 milyar Euro’luk lüks tatil köyü projesine karşı tepkiler büyüyor.

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Başkent Tiran’da yaklaşık bir hafta önce “el değmemiş kıyıların yağmalanmasından endişe eden” binlerce protestocu, iş makinelerinin proje sahasında çalışmaya başlamasının ardından sokaklara dökülmüştü. Polisin göstericilere tazyikli suyla müdahale etmesi ve bir aktivistin özel güvenlik görevlisi tarafından yerde sürüklendiğini gösteren videoların yayılmasının ardından ise gerilim tırmandı. Aktivistler Trump ve Kushner karşıtı sloganlar atarken, “Hiçbir turizm cenneti yıkılmış hayatlar üzerine kurulmaz” yazılı pankartlar taşındı. Ülkenin koruma altındaki göçmen kuş türlerinden olan pembe flamingoların kartondan maketlerinin de taşındığı protestolar Avrupa basınında “Flamingo Devrimi” olarak adlandırıldı. Projenin yapılacağı bölge, 70’ten fazla nesli tehlikede olan türe ve 200’den fazla kuş türüne ev sahipliği yapıyor.Trump’ın kızı Ivanka, katıldığı bir programda inşaat bölgesini “bir arkadaşının teknesinde yüzmek için durduklarında tesadüfen keşfedip büyülendiklerini” anlatmıştı.

 

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#Arnavutluk#Trump#Kushner

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