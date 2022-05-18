Kuşatmada dönüm noktası: 265 asker teslim oldu

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RUSYA’nın Ukrayna’ya açtığı ‘ilan edilmemiş’ savaşta ilk kuşatılan şehir Mariupol’de önemli bir dönüm noktası yaşandı. Rus ordusuna iki ay boyunca direnen ve son olarak “Azovstal” demir-çelik fabrikasında mevzilenen Ukrayna askerlerinin bir bölümü, önceki gün silah bıraktı. Mariupol şehrinin tamamen Rus kontrolüne geçmesi sürecinde kritik gelişmeler geçen pazartesi akşamı yaşandı. Taraflar arasında yerel komutanlar düzeyinde yapılan görüşmelerde yaralı Ukrayna askerlerinin kurtarılması amacıyla belirli sayıda asker, beyaz bayrak çekerek teslim oldu.

51 AĞIR YARALI ASKER

Rusya Savunma Bakanlığı Sözcüsü İgor Konaşenkov Mariupol’deki gelişmeyi güney cephesinde önemli başarı olarak tanımlayarak, “Azovstal demir çelik fabrikasında bulunan Ukrayna savaşçılarından 265 kişi silah bırakarak teslim oldu. Esir alınanlar arasında ağır yaralı 51 kişi bulunuyor. Yaralı askerler Donetsk Halk Cumhuriyeti’nin Novoazovsk kasabasındaki sağlık merkezine nakledilerek tedavilerine başlanmıştır” dedi. Konaşenkov’un fabrikanın tamamen Ukrayna askerlerinden arındırıldığı yönünde ifade kullanmaması dikkat çekti.

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700 ASKER KALDI

Ukrayna tarafı verilerine göre 1 Mart tarihinde tam kuşatma başladığında “Azovstal” fabrikasında 2 bin civarında Ukrayna askeri bulunuyordu. Çatışmalarda bu askerlerin yaklaşık yarısı öldü. Önceki gün Rus tarafına teslim olan 265 asker dikkate alındığında fabrikada 700 civarında savaşçının kaldığı tahmin ediliyor.

TAKAS EDİLECEKLER

Ukrayna Başbakan Yardımcısı İrina Vereşçuk, “Bir grup askerimizin Ruslar tarafından esir alındığını biliyoruz. Aylardır devam eden kuşatmada bitkin ve yaralı askerlerin başka çıkış yolu yoktu. Rus tarafı can güvenliği garantisi verdi. Esir düşen askerlerimiz tedavi sonrasında elimizde esir olan Rus askerleriyle takas edilecek” dedi.

RUSYA LVİV’E FÜZE YAĞDIRDI

Rus güçleri, önceki gece Ukrayna’nın batısında bulunan Lviv şehrine kapsamlı bir füze saldırısı düzenledi. Savaşın patlak verdiği 24 Şubat’tan beri en büyük saldırı gerçekleştirilirken, bölgedeki demiryolu kullanılamaz hale getirildi. Lviv Bölge Valisi Maksim Kozitskov, “Füzeler, Polonya sınırına 20 km uzaklıktaki demiryolunda yıkıma yol açtı” ifadelerini kullandı. Rus tarafı ise füze saldırısının Batı’dan Ukrayna’ya taşınan silahların engellenmesi amacıyla yapıldığını duyurdu. Öte yandan Ukrayna Devlet Başkanlığı Ofisi Danışmanı Mihail Podolyak, heyetler arası müzakerelerin askıya alındığını bildirdi.