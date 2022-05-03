Kuşatma altında tahliye seferberliği

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Ukrayna savaşının sembol noktalarından biri haline gelen güneydeki Azovstal çelik fabrikasından yaklaşık 100 sivil tahliye edildi. Avrupa’nın en büyük demir-çelik fabrikası olan tesis, sahip olduğu derin tünellerle stratejik liman kenti Mariupol’de kalan son Ukrayna askerlerine haftalardır koruma sağlıyor. Fabrikada sıkışıp kalan sivillerin tahliyesine yönelik savaşın tarafları arasında bir süredir müzakereler yürütülüyordu. Önceki gün sonuç veren görüşmeler neticesinde geçici ateşkes sağlandı ve bir insani koridor açılabildi.



İÇERİDE YÜZLERCE SİVİL VAR



Kiev yönetimine göre yaklaşık 100 sivil fabrikadan tahliye edildi ve Mariupol’ün 230 kilometre kuzeybatısındaki Zaporojya kentine getirildi. Zaporojya, Ukrayna ordusunun kontrolünde bulunuyor. Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, “İlk kez bu bölgede iki gündür gerçek ateşkes var. 100’den fazla sivil tahliye edildi” dedi. Fabrikada hâlâ 500’ün üzerinde sivil bulunduğu belirtilirken peyderpey bunların da tahliyesi bekleniyor. İlk grubun tahliyesine ilişkin görüntülerde, kadınlar ve küçük çocuklar fabrikanın moloz yığınları arasında ilerlerken ve bir otobüse binerken görülüyor.

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Yunan basınına konuşan Zelenski, fabrikadan çıkarılanların zorla Rusya ’ya götürüleceklerinden korktukları için otobüslere binmekte tereddüt ettiğini anlattı. Daha önce çok sayıda sivilin Mariupol’den Rusya’ya kaçırıldığı iddia edilirken, Rusya bu kişilerin gönüllü olarak Rusya topraklarına geldiğini savunuyor. Bu arada tahliye için verilen aranın ardından Rus güçlerinin fabrikaya yönelik bombardımana yeniden başladığı belirtildi.

ENKAZ ALTINDA MAHSUR KALDILAR

Fabrika içindeki Ukraynalı komutan Denis Shlega, gönderdiği mesajda, içeride 500 yaralı asker, yüzlerce sivil ve “sayısız ceset” olduğunu söyledi. Fabrika tünellerinde hâlâ onlarca çocuk olduğunu da kaydetti. Öte yandan fabrikanın çöken kısımlarında mahsur kalmış askerler olduğu ancak bunların kurtarılması için özel ekipmanlara gereksinim olduğu belirtildi. Savaş öncesi nüfusu 400 bin olan Mariupol’de halihazırda 100 bin sivil bulunduğu sanılıyor. Öte yandan Rusya, Ukrayna’nın güneyindeki liman kenti Odesa’yı vurmaya devam ediyor. Son olarak dün düzenlenen hava saldırısında aralarında 15 yaşında bir çocuğun da bulunduğu 5 sivil hayatını kaybetti.

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ÇALDIKLARI TARIM MAKİNELERİ UZAKTAN KUMANDA İLE KİLİTLENDİ

Rus askerlerin Ukrayna’nın güneyinde işgal ettikleri Melitopol’da tarım makinelerini yağmaladığı iddia edildi. Amerikan CNN’in haberine göre, 5 milyon dolar değerindeki araçları çalan Ruslar, 1100 kilometre ötedeki Çeçenistan’a gönderdi. Ancak araçların uzaktan kilitlendiği, bu nedenle kullanılamadığı ortaya çıktı. Her biri 300 bin dolar değerindeki iki biçerdöver ve bir traktör dahil 27 parça tarım ekipmanı kentteki bayiden çalındı. Kamera kayıtlarına göre üzerinde beyaz “Z” yazılı kamyonlara yüklenen ekipman, Çeçenistan’daki kırsal “Zakan Yurt” bölgesine gönderildi. Kimliği gizli kalmak şartıyla CNN’e bilgi veren bir kaynak, araçların üzerlerindeki takip cihazı sayesinde izlenebildiğini ve uzaktan kilitlendiğini anlattı. Ekipmanı kullanamayan Rusların daha sonra Grozni yakınlarına getirdiği anlaşıldı. CNN’e konuşan kaynak, “Yedek parça için biçerdöveri satarak biraz para kazanabilirler” dedi.

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‘RUSYA DONBAS’I MAYIS ORTASINDA İLHAK EDECEK’

ABD basınına konuşan Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı (ODCE) ABD temsilcisi Michael Carpenter, Moskova’nın, Kiev hükümetini düşürme girişiminin başarısız olmasının ardından Donbas olarak da bilinen ve Donestk ve Lugansk ayrılıkçı yönetimlerini kapsayan toprakları ilhak etmeye hazırlandığına yönelik “yeni ve güvenilir raporlar” aldıklarını açıkladı. ABD basınına konuşan Carpenter, Moskova’nın doğudaki Herson şehrini de ilhak etme planı olduğunu belirterek, mayıs ayının ortalarında bölgede bir “sözde referandum” düzenleneceğine inandıklarını kaydetti. Rusya 2014’te Ukrayna’ya bağlı Kırım yarımadasında düzenlenen referandumun ardından burayı topraklarına kattığını açıklamıştı.

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‘RUS GENELKURMAY BAŞKANI SALDIRIDA YARALANDI’ İDDİASI

Rusya Genelkurmay Başkanı Orgeneral Valery Gerasimov’un Ukrayna’nın doğusunda yaralandığı iddia edildi. İngiliz Daily Mail gazetesine göre Gerasimov, Rus işgali altındaki Ukrayna toprağı İzyum kentindeki birlikleri denetlemeye gitti. İddiaya göre Gerasimov burada, hava saldırısı yüzünden sağ bacağından yaralandı. Bacağına şarapnel isabet eden Gerasimov, ziyaretini yarıda keserek Rusya’ya dönmek zorunda kaldı.