Kuş gribi yeniden hortladı: İlk ölüm gerçekleşti... ABD'li yetkililer mutasyon bildirdi

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Hong Kong'da 1997 yılında salgına dönüşen ve 2003 yılından günümüze kadar 464 kişinin ölümüne neden olan kuş gribi, ABD'nin Louisiana eyaletinde yeniden görüldü.

Louisiana Sağlık Bakanlığı, ABD'de kuş gribine (H5N1 virüsüne) yakalanan kişinin, hastalığı ağır şekilde geçirmesinin ardından öldüğünü açıkladı.

65 yaşın üzerinde olduğu belirtilen kişinin, bazıları yabani olmak üzere evinin arka bahçesindeki kuş sürüsü ile temas etmesinin ardından grip nedeniyle hastaneye kaldırıldığı bildirildi.

Başka rahatsızlıklarının da bulunduğu ifade edilen kişi, ABD'de H5N1 virüsünden kaynaklanan ilk insan ölümü olarak kayıtlara geçti.

Yapılan incelemede, hastanın enfeksiyonuyla bağlantılı başka bir kişiye rastlanılmadığı vurgulandı.

VİRÜS MUTASYONA UĞRADI

Hayatını kaybeden kişiye, yabani kuşlarda ve kümes hayvanlarında görülen bir tür kuş gribi virüsü D1.1'in bulaştığının da altı çizildi.

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D1.1 virüsünün, hastalığın daha şiddetli geçmesine neden olup olmadığı bilinmezken Kanada'da hastaneye kaldırılan 13 yaşındaki bir gençte de görüldü. Hastaneye kaldırılan genç yoğun bakıma alındıktan sonra iyileşti, ancak virüsün nasıl bulaştığının bilinmediği kaydedildi.

Washington'daki kümes hayvanı çiftliği çalışanlarında da D1.1 virüsünün görüldüğü tespit edildi.

Aralık ayı sonunda ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri (CDC), ciddi hastalık yaşayan bir hastada kuş gribi virüsünün mutasyona uğradığını bildirdi.

CDC, virüsün insanların üst solunum yollarını enfekte etme kabiliyetini arttığını ve insandan insana daha kolay yayılmasına yardımcı olan değişiklikler buldu.

Kişilerde görülen mutasyonun temas edilen kuşlarda görülmediğini aktaran CDC, virüsün insana bulaştıktan sonra mutasyona uğradığını bildirdi.

Alınan örneklerin incelenmeye devam ettiğini belirten CDC, virüsün hastanın vücudunda nasıl geliştiğini araştırmaya devam ettiklerini vurguladı.

UZMANLAR UYARDI

Grip uzmanları, enfeksiyonlar yayıldıkça H5N1 virüsünün tüm gücünü ortaya koyacağı konusunda uyarıda bulundu.

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ABD'nin Atlanta eyaletindeki Emory Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde çalışan mikrobiyolog Dr. Seema Lakdawala, “Virüsün evrimi endişe verici. Nasıl yayıldığını öğrenmemiz ve önlememiz gerekmemektedir" dedi.

Dünya Sağlık Örgütü'ne (DSÖ) bağlı Hayvanlarda ve Kuşlarda İnfluenza Çalışma Birliği çalışanı Dr. Richard Webby, “25 küsur yıldır bu virüsün soy ağacını inceliyoruz. Bu, muhtemelen virüsün en kötü formu. Ölüme yol açması trajik ama şaşırtıcı değil" dedi.

DSÖ, 2003 yılından bu yana dünya genelinde 939 kişide kuş gribi vakası bildirdi. Bildirilen vakaların yüzde 52'si hayatını kaybetti.

Kuş gribi, ilk olarak 1959 yılında İskoçya'daki kümes hayvanları arasında ortaya çıkmış ve Türkiye'de 12 kişide görülmüştü. Bu kişilerin 3'ünün hayatını kaybettiği kaydedilmişti.