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Kurz’un koltuğu her an gidebilir

#Sebastian Kurz#Avusturya#İstifa
Kurz’un koltuğu her an gidebilir

Türkiye karşıtı söylemleriyle tanınan Avusturya’nın 35 yaşındaki genç Başbakanı Sebastian Kurz, hakkındaki yolsuzluk ve rüşvet suçlamaları nedeniyle zor günler geçiriyor. Önceki gün parti merkezi ve çalışma ofisine savcılık ve polis tarafından baskın yapılan Kurz’un istifa etmesi için dün de binlerce kişi sokaklara döküldü.

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Yeşiller ile koalisyon ortağı olan Avusturya Halk Partisi’nin (ÖVP) Başkanı Sebastian Kurz’un Başbakanlık görevinden derhal istifasını isteyen göstericiler, başkent Viyana’da ÖVP binası önüne gelerek sloganlar attı.

Muhalefet partileri SPÖ, FPÖ ve Neos ülkeye zarar verdiği gerekçesiyle Kurz’un geri çekilmesini istedi. Koalisyon ortağı olan Yeşiller Genel Başkanı ve Başbakan Yardımcısı Werner Kogler de Kurz’a güvenin zayıfladığı açıklamasında bulundu. Avusturya Başbakanı Sebastian Kurz, rüşvet karşılığında medya ve kamuoyu yoklama kurumlarından kendi lehine sonuçlar çıkartmakla suçlanıyor. Kurz hakkında, 2019’da Avusturya’da hükümetin dağılmasına yol açan ‘İbiza Skandalı’ soruşturmasını yürüten meclis komisyonlarında yanlış ifade vermek suçlamasıyla da soruşturma bulunuyor.

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#Sebastian Kurz#Avusturya#İstifa