Kurz’tan ırkçı açıklamalar: Afganlar için doğru adres Türkiye

Alman Bild gazetesine konuşan Kurz, Afgan mülteciler açısından Almanya, Avusturya veya İsveç yerine Türkiye’nin sığınmak için daha doğru bir yer olduğunu öne sürdü. “İnsanlar kaçmak zorundaysa, herkesin Avusturya, Almanya ya da İsveç’e gelmesindense, Türkiye gibi komşu ülkeleri ya da Afganistan’ın güvenli bölgelerini daha doğru yer olarak görüyorum” diyen Kurz, geldikleri ülkelere gönderme imkânı bulunmuyorsa AB üyesi olmayan ülkelere iade etme imkânının yaratılması gerektiğini söyledi. Ülkesindeki şiddet suçları ve kadınlara yönelik cinsel saldırılardan sığınmacıları sorumlu tutan Kurz, Afganistan’da güvenlik durumu kötüleşmeye devam etse de iltica başvurusu reddedilen sığınmacıları ülkelerine göndermeye devam edeceklerini kaydetti.

‘HAYRETLE KARŞILADIK’

DIŞİŞLERİ Bakanlığı Sözcüsü Tanju Bilgiç, Kurz’un Afgan mülteciler için Türkiye’yi “daha doğru yer” olarak işaret eden ifadelerinin “hayretle karşılandığını” bildirdi. Konuya ilişkin soruya yazılı yanıt veren Bilgiç, “Avusturya Şansölyesi Sebastian Kurz’un bir gazeteye verdiği mülakatta, Afgan mülteciler için Türkiye’yi ‘daha doğru yer olarak’ işaret eden ifadelerini hayretle karşıladık. Her şeyden önce, Türkiye, Afganistan’a komşu bir ülke değildir” ifadesini kullandı. Bilgiç, diğer AB ülkeleri gibi Avusturya’nın da Mültecilerin Statüsü Hakkında 1951 BM Sözleşmesi ‘ne taraf olduğunu anımsatarak Türkiye’nin üçüncü ülkelerin uluslararası yükümlülüklerini devralmayacağını kaydetti.

Bu rehber gastronomi tutkunlarına yol gösteriyor