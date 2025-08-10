Kurtuba Camisi’nde yangın

Haberin Devamı

İspanya’nın güneyindeki Endülüs bölgesinde bulunan tarihi Kurtuba Cami-Katedrali’nde çıkan yangın kısa süre içinde söndürüldü. Katedral bölümü sözcüsü Juan Jose Jimenez, yangının Kurtuba Cami-Katedrali’nin doğusunda 16. ve 17. yüzyıllardan kalma şapellerle dolu olan bölümde, rutin olarak kullanılan temizlik makinesi ve sandalyelerin bulunduğu “Almanzor” adlı kısımda çıktığını söyledi. İspanya devlet televizyonu RTVE, yangının çıkış sebebiyle ilgili, temizlik makinelerinin şarjdayken, elektrikteki kısa devre olduğunun tahmin edildiğini aktardı. İlerleyen saatlerde yapının kısmi olarak ziyarete açıldığı duyuruldu.

3. KEZ YANGIN ÇIKTI

Kurtuba Belediye Başkanı Jose Maria Bellido, “Bir felaketten söz edemeyiz. Zarar var ve Dünya Mirası bir yapı olması dolayısıyla bu korkunç. Ancak yapı sağlam” dedi. Kurtuba Cami-Katedrali’nde inşasından bu yana üçüncü kez yangın çıktı. Tarihi ibadet yerinde ilk kez 29 Mayıs 1910’da elektrik hatlarında, daha sonra da 5 Temmuz 2001’de aşırı sıcaklardan arşiv bölümünde yangınlar çıkmıştı.

Haberin Devamı

ENDÜLÜS MİMARİSİ

Endülüs dini mimarisinin en tanınmış ve en büyük binası olan Kurtuba Ulu Camisi’nin yapımına 786’da Birinci Abdurrahman zamanında başlanmıştı. 100’den fazla mermer sütun bulunan cami, kentin 1236 yılında Kastilya Krallığı’nın eline geçmesinin ardından katedrale dönüştürülmüştü. UNESCO tarafından 1984 yılında Dünya Kültür Mirası listesine giren ve Kurtuba Cami-Katedrali olarak adlandırılan eser, anıt statüsüyle turistik alan olarak kullanılıyor.



