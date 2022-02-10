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Kurtarma tatbikatı gerçek operasyona dönüştü! Nefes kesen anlar...

#ABD#Kurtarma Operasyonu#İtfaiye
Kurtarma tatbikatı gerçek operasyona dönüştü Nefes kesen anlar...

ABD'nin Missouri eyaletinde tatbikat yapan itfaiye ekibi, buz tutan göle düşen 2 gencin yardımına koşarak kurtarma operasyonu gerçekleştirdi.

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ABD'nin Missouri eyaletinde 2 genç, donan Creve Coeur Gölü'nün üzerinde koştuğu sırada buz çatladı. Göle düşerek donma tehlikesi yaşayan gençlerin imdadına ise bölgede tatbikat yapan itfaiye ekibi yetişti.

Kurtarma tatbikatı gerçek operasyona dönüştü Nefes kesen anlar...

SANİYE SANİYE GÖRÜNTÜLENDİ

İtfaiye ekibi, 300 metre ileride suya düşen gençleri fark ederek kurtarma operasyonu başlattı. Ekipmanlarıyla birlikte bölgeye ulaşan ekip, dakikalar içinde gençleri kurtarmayı başardı. O anlar havadan saniye saniye kaydedildi.
Kurtarma tatbikatı gerçek operasyona dönüştü Nefes kesen anlar...

Tatbikatta görevli Steve Rinehart, "Eğitim modundan kurtarma moduna geçtik" dedi.

İtfaiyeci ve sağlık görevlisi David Herman ise, “Çok zamanımız yoktu. Oraya vardığımızda zaten tutunma kabiliyetlerini yitiriyorlardı, hiçbir şeye tutunamıyorlardı" diye konuştu.

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