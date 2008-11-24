Kürt yönetiminden silah yalanlaması

Washington Post (WP) gazetesinde yer alan haber
ile ilgili Irak Kürdistan Demokrat Partisi’ne bağlı ‘Peyamner’ isimli siteye açıklama yapan Yaver, Kürt yönetiminin Bulgaristan’dan silah aldığını ve bunların 3 uçakla Süleymaniye Havalimanı’na indirildiğine dair haberleri ‘tuhaf' olarak değerlendirirken bunun gerçek olmadığını söyledi. Koalisyon ve özellikle ABD güçlerinin izni olmadan hiçbir uçağın Kürt bölgesi ve Irak hava sahasını hiçbir şekilde kullanamayacağını hatırlatan Yaver, şöyle dedi:
“Kürdistan' (Kuzey Irak’ı kast ediyor) ve Irak’ın hava sahası bu güçlerin denetimindedir. Ayrıca daimi olarak ya ABD ya da koalisyon güçlerinden bir tim Süleymaniye Havalimanında bulunuyor. Bir Bulgar uçağının Kürdistan'a ulaşması için birçok ülkenin hava sahasını kullanması ve bu ülkelerin onayını alması lazım. Nasıl olur da üç askeri uçak dolusu silah ve cephanenin bu ülkeler tarafından nereye götürüyorsun sorulmayacak?
Bulgaristan silahları eskidir. Kürdistan Bölgesi'nin bu silahlara ihtiyacı yok. Ayrıca Peşmerge güçlerinin çok sayıda silah ve mühimmatı var. Kürt yönetimi silah alım anlaşması için bugüne kadar hiçbir şekilde hiçbir ülke ya da şirketle anlaşma imzalamamıştır. Kürt Bölgesi bütçesi henüz tam olarak belirlenmedi. Peşmergenin payını belirlemek için Kürt hükümeti iki yıldır Bağdat hükümeti ile müzakerede bulunuyor. Peşmerge payı belirlendiğinde Irak ordusunun onayı ve bilgisi dahilinde Peşmerge güçleri için silah ve mühimmat satın alınabilir.”