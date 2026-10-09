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Kurşuna dizileceği bildirilmişti: ABD'de 'halka açık' infaz

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#ABD#Nidal Hasan#İnfaz
Kurşuna dizileceği bildirilmişti: ABDde halka açık infaz
Oluşturulma Tarihi: Ekim 09, 2026 09:15

ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth, halkın Fort Hood Üssü'nde saldırı gerçekleştiren Nidal Hasan adlı Amerikan askerinin kurşuna dizilerek idam edilmesini izleyebileceğini bildirdi.

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ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth, 2009'da Fort Hood Üssü'nde 13 kişiyi öldürmekten hüküm giyen eski asker Nidal Malik Hasan'ın kurşuna dizilerek idam edilmesini kamuoyunun izleyebileceğini söyledi. Hegseth, infazın nasıl ve hangi platform üzerinden izlenebileceğine ilişkin ayrıntıları ise açıklamadı.

HEGSETH: KAMUOYUNA AÇIK OLACAK

Hegseth, Real America's Voice'a verdiği röportajda Hasan'ın infazına ilişkin soruyu yanıtladı. ABD Savunma Bakanı, infazın kamuoyuna açık olacağını belirterek şu ifadeleri kullandı:

"İnsanların bunu izleyebilmesini sağlayacağız. Kamuoyuna açık olacak. Çünkü insanların bu tür şeylerin ciddi sonuçları olduğunu anlamaları gerekiyor."

Kurşuna dizileceği bildirilmişti: ABDde halka açık infaz

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Ancak Hegseth, infazı kimlerin izleyebileceği ve görüntülerin internetten ya da televizyondan yayımlanıp yayımlanmayacağı konusunda ayrıntı vermedi. Açıklama, ABD ordusunun infazı kamuoyuna hangi yöntemle göstereceğine ilişkin soru işaretlerini beraberinde getirdi.

ABD'DE HALKA AÇIK İNFAZ TARTIŞMASI

ABD medyasında yer alan haberlerde, ülkede yaklaşık 90 yıldır halka açık bir idam gerçekleştirilmediğine dikkat çekildi. Hegseth'in açıklamaları, ordunun bir infazı kamuoyuna nasıl açacağı konusundaki tartışmaları yeniden gündeme taşıdı.

ABD ordusunda kurşuna dizilerek gerçekleştirilen son infaz, 1945 yılında yapıldı. II. Dünya Savaşı sırasında Fransa'da firar eden er Eddie Slovik, bu yöntemle idam edildi.

Kurşuna dizileceği bildirilmişti: ABDde halka açık infaz

ABD'deki son halka açık idam ise 1936 yılında Kentucky eyaletinde gerçekleşti. Beyaz bir kadına tecavüz etmekten hüküm giyen siyahi Rainey Bethea, asılarak idam edildi.

TRUMP, NİDAL HASAN'IN İDAMINI ONAYLADI

Pentagon, 5 Ekim'de yaptığı açıklamada ABD Başkanı Donald Trump'ın, Fort Hood saldırısının faili Nidal Malik Hasan'ın ordu tarafından kurşuna dizilerek idam edilmesini onayladığını duyurdu.

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Eski ordu psikiyatristi Hasan'ın 3 Aralık'ta idam edilmesi bekleniyor. Hasan, Kasım 2009'da Teksas'taki Fort Hood Üssü'nde düzenlediği silahlı saldırıda 13 kişiyi öldürmüş, 32 kişiyi yaralamıştı.

Askeri mahkeme, saldırının ardından Hasan'ı ölüm cezasına çarptırmıştı.

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#ABD#Nidal Hasan#İnfaz

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