Kürsüde tonu bir tık düşürdü

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New York’ta Bloomberg ve CNN gibi medya kuruluşlarına demeçlerinde Türkiye’ye karşı sert suçlamalarda bulunan, katıldığı davetlerde de “Erdoğan’a cevap vereceğim” diyen Yunan Başbakanı Miçotakis’in, BM kürsüsünde Ege, Doğu Akdeniz, Kıbrıs ve sığınmacılar konusunda Yunan iddialarını tekrarlasa da diyalog ve barış mesajları öncekilerden fazla oldu.

TÜRKÇE PAYLAŞIM YAPTI

Hafta içinde Yunan hükümet çevrelerinin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a çok sert cevaplar vereceğini, haritalar göstereceğini, hatta bu yüzden önceden hazırladığı konuşmayı değiştirdiğini öne sürmelerine karşın, Yunan başbakanı, sosyal medya hesabında bile BM kürsüsündeki konuşmasının “ılımlı” bir bölümüne, Türkçe’ye tercüme ettirerek yer verdi. Miçotakis’in BM Genel Kurulu’ndaki konuşması ile ilgili olarak, dün Atina’daki diplomasi kulislerinde “Kendini sakin güç ve diyalog yanlısı mı göstermek istedi? Yoksa iki ülke arasında kapalı olan iletişim kanallarının tekrar açılması için perde arkası bir gayret mi var” sorularına cevap aranıyordu.

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YİNE YUNAN TEZLERİ

Miçotakis, BM kürsüsünde Türkiye’ye yüklenirken şunları söyledi:

- Yunan topraklarındaki egemenliği sorgulamak, Yunan halkı için ‘kırmızı çizgiyi’ aşmak demektir.

m Türk yönetiminin (Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı kastediyor) galiba ülkeme karşı tuhaf bir takıntısı var. Dili giderek daha kavgacı oluyor.

- Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın sık sık değindiği göçmen botları, gün ışığında Türk sahillerinden yola çıkıyor. Türkiye, göçmenleri AB’ye baskı yapmak amacıyla araç olarak kullanıyor.

- Türkiye 1996 Kardak krizinden sonra, Ege’de dayanaksız taleplerle algı yaratmaya çalışıyor. Bu algı, egemenlikleri 100 yıl önce yasallaşan, Rodos ve Sakız gibi adalar dahil, doğu Ege adalarının egemenliğini sorgulayacak kadar kabul edilmez noktalara geldi.

‘ILIMLI MESAJLAR’

Buna karşı, Miçotakis konuşmasında şu ılımlı mesajları verdi:

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- Türkiye, önemli bir NATO üyesi. Eğer tercih ederse, Yunanistan ve AB’nin müttefiki ve ortağı da olabilir.

- Türkiye’nin arabuluculuğu sayesinde, Ukrayna ile Rusya arasında tahıl ihracatı için anlaşma sağlandı. Türkiye yapıcı bir rol oynayabilir ve bu imkânlara da sahiptir.

- Birleşmiş Milletler’den bu mesajla yalnız Türk liderlerine değil, Türk halkına da yönelerek şunu söylemek isterim: Yunanistan Türkiye’yi tehdit etmiyor. Biz düşman değiliz. Biz komşuyuz ve aramızdaki dostluk ilişkilerine çok önem veririz. Her iki tarafta da büyük çoğunluk, ne anlaşmazlık ne de çatışmayı ister. Gelin beraber, karşılıklı saygı ve işbirliği içinde ve uluslararası hukukun çerçevesinde ileriye doğru adım atalım. (Bu paragraf daha sonra Türkçe olarak sosyal medya hesabında da yayınlandı.)

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- Türk ve Yunan halklarının barış içinde birlikte var oldukları uzun bir tarih vardır. 1922’deki trajik olaylardan 8 yıl sonra, iki ülkenin liderleri (Atatürk ve Elefterios Venizelos) bir barış ve dostluk anlaşma imzalama cesaretini göstermişlerdi.

AKAR’IN DEMECİ ATİNA’DA YANKILANDI

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar’ın Hürriyet Genel Yayın Yönetmeni Ahmet Hakan’a verdiği demeci Atina’da büyük tepki yarattı. Türkiye konularında “uzman” sayılan Eğitim ve Diyanet İşleri Bakan Yardımıcısı Angelos Sirigos, Milli Savunma Bakanı Akar’ın açıklamaları hakkında “Gerçeğin tam manasıyla saptırılması söz konusu. Yunanistan, Ege ordusuna karşı koyabilmek için meşru müdafaa hakkına atıfta bulunuyor. Türkiye ise Yunanistan’a sorun yaratmak için meşru müdafaadan bahsediyor” dedi.

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Akar’ın özellikle “Bu kafayla giderlerse, yüzme bilmek işlerine çok yarayacak gibi” sözlerini ön plana çıkaran Yunan haber siteleri ise manşetlerinde “Yeni tahrik”, “Akar tehdit etti”, “Ankara saldırgan retorikte ısrarlı” şeklinde başlıklar kullandılar.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN MİÇOTAKİS İLE GÖRÜŞÜR MÜ

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, NTV’de katıldığı programda Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Yunan Başbakanı Miçotakis arasında bir görüşme ihtimali sorulduğunda “Cumhurbaşkanı siyasette kapıyı hiçbir zaman kapatmayan bir lider. Diplomaside de bu böyle. Karşı taraftan yapıcı bir adım görürse kendisi iki adım atar. 6-7 Ekim’de Prag’da (Avrupa Siyasi Topluluğu’nun ilk liderler toplantısı) bir görüşme olur mu bilmem. Yunan tarafının adımlarına bağlı. Şu an için Miçotakis’le planlanan bir görüşme yok” yanıtını verdi.