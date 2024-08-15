Kursk’ta göç krizi: Ukrayna ordusu ilerliyor

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6 Ağustos’tan bu yana Ukrayna’nın Rusya topraklarına yönelik Kursk ve Belgorod bölgelerinde süren askeri harekât, şimdi de Rusya’da büyük insani krizi tetikledi. Rus yetkililerin resmi açıklamalarına göre iki hafta içinde Kursk bölgesi ağırlıklı olmak üzere 200 bin sivil evlerini terk etmek zorunda kaldı.

74 YERLEŞİM BİRİMİ UKRAYNA’DA

Ukrayna lideri Volodimir Zelenski, Rusya’ya yönelik taarruzun devam edeceğini söyleyerek, “6 Ağustos’tan bu yana Rusya’nın Kursk bölgesinde ordumuz 74 yerleşim birimini kontrolü altına aldı” açıklamasını yaptı. Moskova, bölgede durumun kontrol altına alınmaya başladığını öne sürse de ateş altındaki bölgeden gelen bilgiler, Ukrayna birliklerinin bir koldan Kursk merkezi istikametinde, ikinci koldan ise güneydeki komşu Belgorod bölgesine ilerlediğini gösteriyor.

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120 BİN KİŞİYE TAHLİYE

Yaşlı, kadın ve çocuk olmak üzere şu ana kadar Kursk bölgesinde irili ufaklı 45 yerleşim biriminden 120 bin sivil tahliye edildi. Evlerini gönüllü terk edenler de hesaba katıldığında yerinden olan kişilerin toplam sayısı 200 bini buldu.

YOLLARDA KUYRUK OLUŞTU

Savaşın kapılarına dayandığını gören siviller yanlarına az sayıda eşya alarak evlerinden ayrıldı. Bölgedeki otoyollarda araçlar kilometrelerce kuyruk oluşturdu; yoldakilere dağıtılan insani yardımlar yetersiz kaldı. Yakıt sıkıntısının başgöstermeye başladığı dile getiriliyor. Savaş bölgesinden çıkan siviller genelde Moskova, St.Petersburg şehirleriyle Orlovsk, Voronej, Tula ve Lipetsk bölgelerine yönelmiş durumda. Rusya içerisinde gidecek yeri olmayan siviller, okul, spor salonu, gençlik kampı ve otellere sığınıyor.

Rusya yönetimi Kursk’tan ayrılmak zorunda kalan siviller için ne yapacağını şaşırmış durumda. Üç gün önce Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in Ukrayna’nın saldırdığı bölgelerden kaçmak zorunda kalan kişiler için 10 bin ruble (yaklaşık 3 bin TL) ödeme talimatı vermesi, halk tarafından “Bizimle alay ediyorlar” ifadeleriyle karşılandı.

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AYNI ANDA 4 HAVA ÜSSÜ VURULDU

RUSYA’nın Kursk bölgesinde askeri harekâtını sürdüren Ukrayna, dün sabaha karşı Rusya içlerinde 4 askeri hava üssüne saldırı düzenledi. Böylece savaşın başladığı günden bu yana Rusya’daki askeri havalimanlarını hedef alan en büyük hava operasyonu gerçekleştirilmiş oldu. Ukrayna Güvenlik Servisi açıklamasında Rusya’nın Avrupa bölümündeki “Voronej”, “Kursk”, “Savasleyka” ve “Borisogleb” askeri havalimanları onlarca kamikaze dron tarafından sabaha karşı hedef alındı. Dronların çoğu hedeflerine ulaştığı belirtilerek, “Dört hava üssünde şiddetli patlamalar meydana geldiğini biliyoruz. Biraz bekleyip yeni uydu görüntüleri gelince durumu göreceğiz. Hedefimiz savaş uçaklarıyla hava üslerinde bulunan ağır uçak bombalarıydı” dendi.