Ukrayna Kursk Nükleer Santrali'ni İHA'larla vurdu: Rusya'dan peş peşe misilleme saldırıları

Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna'nın pazar günü bir düzineden fazla bölgeye düzenlediği İHA saldırılarını engellediğini açıkladı. Moskova yönetimi, bu saldırılarda en az 95 İHA'nın etkisiz hale getirildiğini ifade etti. Söz konusu saldırılarda cephe hattından uzak bölgelerin de hedef alındığı belirtti.

Kursk bölgesi yetkilileri, Ukrayna'nın sınıra yakın konumdaki Kursk Nükleer Santrali'ne İHA saldırısı düzenlediğini açıkladı. Santral işletmesinden yapılan açıklamada, saldırı sonucunda yardımcı bir trafoda hasar meydana geldiği aktarıldı. Yaşanan olayın ardından bir reaktörün işletme kapasitesinin yüzde elli oranında azaltıldığı duyuruldu.

Santral yönetimi, düşürülen insansız hava aracının neden olduğu yangının kısa sürede kontrol altına alındığını ifade etti. Açıklamada, olayda can kaybı yaşanmadığı ve radyasyon seviyelerinde herhangi bir anormallik tespit edilmediği vurgulandı. Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (IAEA), bölgedeki radyasyon değerlerinin normal sınırlar içerisinde olduğunu teyit etti.

RUSYA'DAN MİSİLLEME

İHA'ların Kursk, Şatalovo, Orel, Millerovo ve Primorsko-Ahtarsk bölgelerinden havalandığı kaydedildi. Ukrayna savunma güçleri ise havacılık birlikleri, uçaksavar füze birlikleri, elektronik harp ekipleri, İHA birlikleri ve mobil ateş gruplarının da aralarında bulunduğu kapsamlı bir karşılık verdi.

Ukrayna Hava Kuvvetleri'nin açıklamasına göre, Rus güçleri 25 ağustos gecesi Ukrayna'ya yönelik büyük çaplı bir İHA saldırısı başlattı. Saldırıda 5 farklı yönden 104 adet Şahid tipi saldırı İHA'sının kullanıldığı belirtildi.

Ukrayna, İHA'ların büyük bölümünü başarıyla engellendiğini ifade etti. Ukrayna hava savunma sistemleri, ülkenin kuzey ve doğu kesimlerinde toplam 76 İHA'yı etkisiz hale getirdi. Buna karşılık, 15 ayrı noktada 28 İHA'nın hedeflerine ulaştığı doğrulandı.

UKRAYNA ŞEHİRLERİ HEDEFTE

Harkov'da gece saatlerinde patlamalar yaşandığı bildirilirken, kentteki saldırıya ilişkin detaylar açıklanmadı.

Sumy şehri de yoğun bir insansız hava aracı saldırısına maruz kaldı. Saldırılarda Sumy'nin çeşitli bölgelerinin vurulduğu, ayrıca yakınlardaki Romny topluluğunda da ek etkilerin görüldüğü ifade edildi. Hedef alınan bölgelerde yangınların çıktığı bildirildi.

Rus güçlerinin Zaporizhia bölgesine düzenlediği ayrı bir saldırıda ise güdümlü hava bombaları kullandığı ve bu saldırı sonucunda bölgede hasar meydana geldiği söylendi.

BALTIK DENİZİ'NDEKİ BÜYÜK RUS LİMANINDA YANGIN

Rusya'nın Leningrad bölgesinde bulunan önemli bir enerji ihraç limanı olan Ust-Luga'da pazar günü düzenlenen saldırı sonucu yangın çıktığı bildirildi. Bölge valisi Aleksandr Drozdenko, liman tesislerindeki yangının, düşürülen yaklaşık 10 Ukrayna İHA'sının enkaz parçalarından kaynaklandığını öne sürdü. İtfaiye ekiplerinin yangına müdahale ettiği bilgisi paylaşıldı.

Ukrayna ordusunun, Rusya'nın askeri üstünlüğüne karşı koymak için büyük ölçüde İHA'lara güvendiği biliniyor. Ukrayna güçleri, özellikle Rusya'nın enerji ihraç altyapısını hedef alarak Moskova'nın savaş için gerekli gelir kaynaklarını kesmeyi amaçlıyor. Saldırılarda, cephe hattının ötesinde Rusya'daki stratejik noktalar hedef alınıyor.

Ukrayna Hava Kuvvetleri Komutanlığı, Rusya'nın ülke genelinde bir hava saldırısı başlattığını duyurdu. Yapılan açıklamada, Rusya'nın 72 adet İran yapımı Shahed tipi İHA ve bir balistik füze kullandığı bilgisi paylaşıldı. Ukrayna hava savunma birimlerinin bu saldırı araçlarından 48'ini havada imha ettiği ifade edildi.

Dnipropetrovsk bölgesine düzenlenen İHA saldırısı sonucunda 47 yaşındaki bir kadının hayatını kaybettiği rapor edildi. Savaş gözlemcileri Rusya'nın, özellikle cephe hattındaki şehir ve kasabalara yönelik hava saldırılarını yoğunlaştırdığına dikkat çekti.

CEPHEDE KARŞILIKLI SALDIRILAR

Rusya Savunma Bakanlığı, Donetsk bölgesinin doğusunda gerçekleştirdiği operasyonlarda iki köyün kontrolünü ele geçirdiğini iddia etti. Öte yandan, Ukrayna Başkomutanı Oleksandr Syrskyi, pazar günü yaptığı açıklamada kendi birliklerinin Donetsk'te üç köyü daha geri aldığını öne sürdü.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, pazar günü bağımsızlık günü dolayısıyla düzenlenen törende bir konuşma yaparak, "Ukrayna, barış çağrıları görmezden gelindiğinde işte böyle vuruyor" ifadelerini kullandı.

Ukrayna'nın "bir kurban değil, bir savaşçı" olduğunu söyleyen Zelenski, savaşı bitirmek için Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile doğrudan görüşmenin en etkili yol olacağını dile getirdi.

YENİ ESİR TAKASI

Ukrayna ve Rusya, pazar günü esir takası anlaşmasının son aşamasını tamamladı. Taraflar, karşılıklı 146 savaş esiri ve sivili iade ettiğini duyurdu.

Rusya, 2014 yılında ilhak ettiği Kırım da dahil olmak üzere Ukrayna topraklarının yaklaşık beşte birini kontrol altında tutuyor. Devam eden savaş, milyonlarca kişinin yerinden olmasına ve doğu ile güney Ukrayna'daki yerleşim yerleri ile Rusya'nın Kursk bölgesindeki kasaba ve köylerde büyük yıkıma yol açtı.