Kursk bölgesinde çatışmalar şiddetlendi: Ukrayna’dan Rusya’ya işgal harekatı

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Ukrayna ordusunun Rusya’nın batısındaki Kursk bölgesine önceki gün başlattığı sürpriz kara harekâtı dün şiddetli çatışmalarla devam etti. Ukrayna saldırıyla ilgili açıklama yapmazken, Kiev’deki bir kaynak Fransız haber ajansına yaptığı açıklamada dron kullanılarak Kursk bölgesinde bir Rus helikopterinin düşürüldüğünü iddia etti.

Ukrayna güçlerinin sızma operasyonunun bu kez daha kapsamlı olduğu belirtiyor.

40 RUS ASKERİ ESİR ALINDI

Öte yandan başka bir kaynak 40 Rus askerinin Ukraynalı güçler tarafından esir alındığı iddiasında bulundu. Kursk bölge valisi Alexei Smirnov, binlerce kişinin yetkililerin de yardımıyla çatışma alanından tahliye edildiğini ve bölgede ‘acil durum’ ilan edildiğini bildirdi. Hükümet üyeleriyle toplantı yapan Rusya lideri Vladimir Putin de, Kursk saldırısına işaret ederek “Kiev yönetimi, büyük çaplı kışkırtıcı eylemler düzenleme girişiminde bulundu, füzeler dahil çeşitli silah türlerini kullanarak ayrım gözetmeksizin sivil binalara, evlere, ambulanslara ateş ediyor” dedi. Salı günü başlatılan harekâtta 5 sivilin öldüğü, 31 kişinin yaralandığı bildirildi. Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna tarafına büyük kayıplar verdirdiklerini, 260 askerin öldüğü, 50 zırhlı aracın da imha edildiğini öne sürdü.

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Esir alınan askerlerin fotoğrafları servis edildi.

REAKTÖR TAKASI İDDİASI

Diğer yandan bin askerle Rusya’ya saldırdığı belirtilen Ukrayna’nın hedefinin Kursk Nükleer Santralı’nı ablukaya ya da kontrol altına almak olduğu öne sürülüyor. İddiaya göre Ukrayna, Kursk Santralı’nı kontrol ederse savaşın başında Rusya’nın Ukrayna’da el koyduğu Zaporojye nükleer santralıyla takası gündeme getirebilir.