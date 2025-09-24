Küresel Sumud Filosu'na ses bombalarıyla taciz ve saldırı! 'Tanımlanamayan kimyasallar gemilerimize atıldı'

Haberin Devamı

Gazze'ye insani yardım ulaştırmak üzere yola çıkan Küresel Sumud Filosu'na İsrail'in taciz ve saldırıları sürüyor. Yunan karasularında bulunan filoya yönelik gece saatlerinde dronlar kullanılarak ses bombaları ve tanımlanamayan kimyasallar atıldığı ve bu maddelerin filodaki iki gemiye hasar verdiği belirtildi.

FİLODAN AÇIKLAMA: TANIMLANAMAYAN KİMYASALLAR GEMİLERİMİZE ATILDI

Filonun sosyal medya hesaplarından yapılan açıklamada, şu ifadeler kullanıldı:

"Filomuza yönelik dron saldırıları aralıksız devam ediyor. Ayrıca, deniz üzerinde tanımlanamayan insansız deniz araçlarının varlığı raporlanmıştır. Tunus'ta limandaki gemilerimize bırakılan ve tanımlanamayan toplardan sonra bu geceki saldırılarla ses bombaları ve tanımlanamayan kimyasallar gemilerimize atılmıştır, iki gemimizin yelkeni hasar görmüştür. Aktivistlerimizden bazıları saldırıların psikolojik olduğunu, Gazze ablukasına karşı kararlılıklarını sürdürmekte olduğunu ifade etmişlerdir.

Küresel Sumud Filosu'na saldırı anı

"BU ZORBALIĞI SONLANDIRMAK İÇİN DESTEKLERİNİZE İHTİYACIMIZ VAR"

Gazze'nin ve filomuzun yaşadığı bu zorbalığı sonlandırmak için desteklerinize ihtiyacımız var. Medyada daha çok yer almak, vicdan sahiplerinin hem yasal eylemlerle hem de sosyal medyada seslerini yükseltmesi, hem Gazze hem de filomuz için hayati önemedir. Gazze'yi, tamamen barışçıl ve sivil olan Sumud filosunu yalnız bırakmayınız."

Filistin destekçisi aktivistler, bazı teknelerin patlamalardan etkilendiğini ve çok sayıda insansız hava aracının bölgeye yönlendirildiğini duyurdu. Filonun temsilcileri, bu saldırıların yardım girişimlerini durduramayacağını vurguladı. GSF, bu ay üçüncü kez İHA saldırısına maruz kaldıklarını belirtti.

AKTİVİSTLER SALDIRI ANINI ANLATTI

The Guardian'ın haberine göre, Türkiye kökenli Alman insan hakları aktivisti Yasemin Acar, Instagram hesabından paylaştığı videoda 5 geminin saldırıya uğradığını söyledi. Acar, önceki bir kaydında ise “15-16 drone gördüklerini” aktarmış, telsizlerin yüksek sesli müzik nedeniyle çalışmaz hale geldiğini ifade etmişti.

Filonun resmi Instagram hesabında yayınlanan görüntülerde, Spectre botundan kaydedildiği belirtilen bir patlama anı yer aldı. Bir diğer videoda ise Brezilyalı aktivist Thiago Avila, patlama sesi duyulmadan hemen önce dört teknenin “İHA fırlatma cihazlarıyla hedef alındığını” anlattı.

FİLONUN SON DURUMU

Şu anda 51 gemiden oluşan filonun büyük bölümü Yunanistan’ın Girit Adası açıklarında bulunuyor. Filonun ağustos ayı sonunda Barselona’dan hareket ettiği bildirilmişti.

İsrail, pazartesi günü yaptığı açıklamada filonun Gazze’ye ulaşmasına izin vermeyeceğini duyurdu. Açıklamada, haziran ve temmuz aylarında gerçekleştirilen yardım girişimlerinin de engellendiği hatırlatıldı.

İKİ KEZ DAHA HEDEF ALINMIŞTI

GSF, bu ayın başında Tunus açıklarında iki gün boyunca insansız hava araçlarıyla hedef alındıklarını duyurmuştu. Olaylarda yolcuların ya da mürettebatın zarar görmediği açıklanmıştı.

Tunus İçişleri Bakanlığı ise söz konusu saldırı haberlerinden en az birinin “hiçbir gerçekliğe dayanmadığını” öne sürmüştü. Bakanlık, resmi kanallar dışında paylaşılan bilgilere temkinle yaklaşılması gerektiğini kaydetmişti.

Filo, İsveçli iklim aktivisti Greta Thunberg’in de bulunduğu bir grup aktivisti taşıyor. Aktivistler, yolculuğun “Gazze’ye yönelik yasadışı kuşatmayı kırmak” amacıyla başlatıldığını vurguluyor.