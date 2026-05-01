Girit'ten hareket eden TÃ¼rk Hava YollarÄ± (THY) ait uÃ§akta 18 TÃ¼rk vatandaÅŸÄ± olmak Ã¼zere toplam 59 kiÅŸi yer aldÄ±. Aktivistleri taÅŸÄ±yan "TK 6934" sefer sayÄ±lÄ± uÃ§ak saat 21.45'te Ä°stanbul HavalimanÄ±'nda ulaÅŸtÄ±. Aktivistler, havalimanÄ±nÄ±n VIP Salonu'nda yakÄ±nlarÄ± ile bazÄ± yetkililer tarafÄ±ndan karÅŸÄ±landÄ±.

KarÅŸÄ±lama tÃ¶reninin ardÄ±ndan aktivistlerin Ä°stanbul Cumhuriyet BaÅŸsavcÄ±lÄ±ÄŸÄ±nca aÃ§Ä±lan soruÅŸturma kapsamÄ±nda gerekli muayene iÃ§in Ä°stanbul Adli TÄ±p Kurumuna gitmesi bekleniyor.

DIÅžÄ°ÅžLERÄ° BAKANLIÄžIâ€™NDAN AÃ‡IKLAMA

DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ± kaynaklarÄ±ndan edinilen bilgiye gÃ¶re, saÄŸlÄ±k kontrolÃ¼ nedeniyle bu uÃ§aÄŸa binemeyen 2 TÃ¼rk vatandaÅŸÄ±nÄ±n da yarÄ±n Ã¼lkeye dÃ¶nmesi Ã¶ngÃ¶rÃ¼lÃ¼yor.

UÃ§akta, TÃ¼rk vatandaÅŸlarÄ±nÄ±n yanÄ± sÄ±ra 4 ABD, 5 Arjantin, 2 Avustralya, 1 Bahreyn, 2 Brezilya, 6 Ä°ngiltere, 1 Hollanda, 3 Ä°spanya, 2 Ä°talya, 10 Malezya, 1 Meksika, 1 Pakistan, 1 Åžili ve 2 Yeni Zelanda vatandaÅŸÄ± bulunuyor.

KÃœRESEL SUMUD FÄ°LOSU

Ä°srail'in Gazze ablukasÄ±nÄ± kÄ±rma ve yaÅŸamsal insani yardÄ±m ulaÅŸtÄ±rmayÄ± amaÃ§layan KÃ¼resel Sumud Filosu 2026 Bahar Misyonu, 12 Nisan'da Ä°spanya'nÄ±n Barselona kentinden Akdeniz'e aÃ§Ä±ldÄ±.

Ä°talya'nÄ±n Sicilya AdasÄ±'ndaki katÄ±lÄ±mlarla filo 26 Nisan'da yeniden yola koyulurken, 29 Nisan gece saatlerinde Girit AdasÄ± aÃ§Ä±klarÄ±ndaki uluslararasÄ± sularda Ä°srail ordusu yasa dÄ±ÅŸÄ± mÃ¼dahalede bulunarak aktivistleri taÅŸÄ±yan teknelere saldÄ±rdÄ±.

Filoya Gazze'ye 600 deniz mili uzaklÄ±kta, Yunan kara sularÄ±ndan birkaÃ§ mil aÃ§Ä±kta saldÄ±rÄ± dÃ¼zenleyen Ä°srail, aktivistleri alÄ±koydu ve teknelere zarar verdi.

Filo yetkililerinin verdiÄŸi bilgiye gÃ¶re, teknelerde 39 Ã¼lkeden aralarÄ±nda TÃ¼rklerin de olduÄŸu 345 katÄ±lÄ±mcÄ± bulunuyor.

