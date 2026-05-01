Küresel Sumud Filosu aktivistleri Girit'e bırakıldı

Küresel Sumud Filosu'yla birlikte İsrail'in Gazze'de sürdürdüğü ablukayı delmek için yola çıkan Türk vatandaşlarını almak için Türkiye'den görevlilerin gönderileceği ve bazı yabancı ülke vatandaşlarının da Türkiye üzerinden ülkelerine dönebileceği bildirilmişti.

İsrail'in alıkoyduğu aktivistleri Yunanistan'ın Girit Adası'na bıraktığı belirtildi. Öte yandan, İsrail alıkoyduğu aktivistlerden ikisini serbest bırakmadı.

YUNANİSTAN VE İSRAİL ANLAŞTI

İsrail Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Yunanistan ile filodaki aktivistlerin kıyılarına indirilmesi konusunda anlaştıkları belirtildi.

Gazze'ye yönelik ablukanın ihlal edilmesine izin vermeyeceği savunulan açıklamada, filodan alıkonulan aktivistlerden Seyf Ebu Kişk ve Thiago Avila'nın serbest bırakılmadığı, sorgulanmak üzere İsrail'e getirildiği kaydedildi.

İsrail'in alıkoyduğu Küresel Sumud Filosu'nun diğer aktivistleri Girit Adası'na götürüldü.

YUNAN HÜKÜMETİ İSRAİL'E YARDIM ETTİ Mİ?

Avrupa Parlamentosunun (AP) Yunan Milletvekili Kostas Arvanitis, Küresel Sumud Filosu'na Yunanistan kara suları yakınlarında İsrail tarafından saldırılmasında Yunan hükümetinin olası dahlinin son derece endişe verici olduğunu belirterek, hükümetin sorumluluğu alanındaki bölgelerde insani yardım gemilerini etkileyen eylemlerde şeffaflığı sağlamak zorunda bulunduğunun altını çizdi.

Arvanitis, "Eğer Yunan yetkilileri, Küresel Sumud Filosu'nun engellenmesinden haberdar olmuşlarsa veya bu olaya herhangi bir şekilde yardımcı olmuşlarsa bu durum, acil açıklama ve hesap verebilirlik gerektiren son derece endişe verici bir gelişmedir. Yunan hükümeti, sivil insani yardım gemilerini etkileyen eylemlerin kendi sorumluluğu altındaki bölgelerde tam şeffaflık olmadan gerçekleşmesine izin veremez." ifadelerini kullandı.

GAZZE ABLUKASINA KARŞI İNSANİ MİSYON

İsrail'in Gazze'ye yönelik ablukasını delerek acil insani yardım malzemelerini bölgeye ulaştırmayı hedefleyen Küresel Sumud Filosu 2026 Bahar Misyonu, 12 Nisan'da Barselona'dan Akdeniz'e doğru yola çıkmıştı.

İtalya'nın Sicilya Adası'nda yeni gönüllülerin katılımıyla 26 Nisan'da hareket eden filo, 29 Nisan gecesi Girit Adası açıklarında uluslararası sularda İsrail güçlerinin saldırısına uğramıştı.

İsrail müdahalesinin uluslararası hukuka aykırı olduğunu vurgulayan Filo sözcülerinin bildirdiğine göre, teknelerde 39 ayrı ülkeden gelen ve aralarında Türk vatandaşlarının da yer aldığı 345 kişi bulunuyordu.

Gazze'ye 600 deniz mili mesafede ve Yunan karasularının yalnızca birkaç mil dışında gerçekleşen müdahalede 180 kişinin İsrail tarafından gözaltına alındığı öğrenildi.

Küresel Sumud Filosu yetkilileri, İsrail ordusunun saldırı sırasında 21 tekneye el koyduğunu, geriye kalan 31 teknenin ise Yunan karasularına sığındığını belirtmişti.