Küresel sıcaklık ortalamasında yeni rekor

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ABD’li Maine Üniversitesi’nde dünyadaki sıcaklığı ölçmek için kullanılan uydu verileri ve bilgisayar simülasyonlarını kullanan hava tahminleri sistemi, dün yeni bir sıcaklık rekoru kaydetti.



Pazartesi günü 17,01 ile kırılan sıcaklık rekoru salı ve dün ölçülen 17,18 derece sıcaklık ile güncellendi. Hava tahminleri sistemini oluşturan iklim bilimcisi Sean Birkle, günlük rakamların resmi olmadığını ancak ısınan bir dünyada neler olup bittiğine dair faydalı bir anlık görüntü aldıklarını söyledi.



ABD Ulusal Okyanus ve Atmosfer İdaresi Baş Bilimcisi Sarah Kapnick ise, rakamları resmi hükümet kaydı olmasa da kabul ettiğini belirterek “Bu bize şu anda nerede olduğumuzun bir göstergesi” ifadelerini kullandı.



Resmi olmayan kayıtlar için kullanılan verilerin yalnızca 1979 yılına kadar gittiğini dile getiren Kapnick, diğer veriler göz önüne alındığında dünyanın muhtemelen deneyimlediğimiz birkaç 100 yılın en sıcak gününü gördüğünü söyledi.