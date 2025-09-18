Küresel ısınma can alıyor

Haberin Devamı

Haziran-Ağustos döneminde aşırı sıcaklar nedeniyle toplam 24 bin 400 kişi hayatını kaybetti. Bunların 16 bin 500’ü, sera gazlarının yol açtığı ek ısınmaya bağlandı. Araştırma, Avrupa’daki 854 büyük şehirde yapılan hızlı bir analizle ortaya kondu. Bulgulara göre iklim değişikliği şehirleri ortalama 2.2 derece daha sıcak hale getirdi ve ölüm oranlarını belirgin şekilde yükseltti.

EN ÇOK YAŞLILAR ETKİLENİYOR

Diğer yandan ölenlerin yüzde 85’i 65 yaş üstünde, yüzde 41’i ise 85 yaşın üzerinde. Araştırmanın yazarlarından epidemiyolog Garyfallos Konstantinoudis, “Ölümlerin büyük çoğunluğu evlerde ve hastanelerde, mevcut sağlık sorunları olan kişilerin dayanma sınırlarını aşmasıyla gerçekleşiyor. Ancak ölüm belgelerinde sıcaklık nadiren yer alıyor” ifadelerini kullandı. Uzmanlar, sıcak hava dalgalarının kasırga ya da sağanak yağış kadar tehlikeli olduğunu ancak hâlâ yeterince ciddiye alınmadığını vurgularken, “şimdi harekete geçmezsek, bedel daha da artacak. Fosil yakıtların kullanımı acilen azaltılmalı ve en risk altındakileri koruyacak politikalar uygulanmalı”diyor.

