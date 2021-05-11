Küresel ikon Taylor Swift

Bu ödüle daha önce Elton John, Robbie Williams ve David Bowie gibi ünlü isimler layık görülmüştü. BRIT Ödülleri tarafından yapılan açıklamada 11 Grammy ödülü bulunan 31 yaşındaki popçu için, “Tüm dünyada müzik üzerindeki büyük etkisi, inanılmaz repertuvarı ve bugüne kadarki başarılarıyla tanınıyor” ifadelerine yer verildi.

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