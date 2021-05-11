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Küresel ikon Taylor Swift
İNGİLTERE’nin prestijli müzik ödülleri ‘BRIT Awards’ta bu yıl bir ilke imza atılacak. Bugün gerçekleşecek ödül töreninde, ABD’li pop yıldızı Taylor Swift, ‘Küresel İkon Ödülü’nü alan ilk kadın sanatçı olacak.
Bu ödüle daha önce Elton John, Robbie Williams ve David Bowie gibi ünlü isimler layık görülmüştü. BRIT Ödülleri tarafından yapılan açıklamada 11 Grammy ödülü bulunan 31 yaşındaki popçu için, “Tüm dünyada müzik üzerindeki büyük etkisi, inanılmaz repertuvarı ve bugüne kadarki başarılarıyla tanınıyor” ifadelerine yer verildi.
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