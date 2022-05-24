Küresel gıda krizi kapıda… Ukrayna tahılına savaş gemili koruma!

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Rusya'nın Ukrayna'yı işgali, savaş devam ederken büyük miktarlarda tahıl ve diğer temel malların depolarda kalmasıyla yaklaşan küresel gıda krizini tetikledi ve hızlandırdı.

Ukrayna'da devam eden savaş küresel bir gıda krizini şiddetlendirdi. Avrupa’nın en büyük tahıl ihracatçısı olan Ukrayna savaş koşulları nedeniyle tahıl sağlayamazken zaten küresel olarak zorlanan ekonomiler daha zorlu koşullar yaşamaya başladı ve uzmanlara göre bu eğilim uzunca bir süre devam edecek.

Hâl böyle olunca İngiltere, NATO ve diğer ülkeler Odessa'ya 'koruyucu' bir koridor oluşturmaya karar verdi. Böylelikle Ukrayna'nın dünya çapında ihtiyaç duyulan büyük miktarda tahıl ihraç etmesi sağlanacak.

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İngiltere, Ukrayna'dan tahıl ihraç eden gemilere koruyucu bir eskort sağlamak üzere Karadeniz'deki Odessa limanına savaş gemileri göndermeye yönelik potansiyel bir plan üzerinde müttefikleriyle koordinasyon halinde.

Litvanya dışişleri bakanı Gabrielius Landsbergis dün, İngiltere Dışişleri Bakanı Liz Truss ile Odessa'dan böyle bir 'koruyucu koridor' oluşturulması konusunu görüştüğünü söyledi.

Ayrıca, Mısır gibi tahıla bağımlı olan NATO ülkeleri ve diğer ülkelerden oluşan bir koalisyonun da korumayı desteklemek ve yaygın gıda kıtlığını önlemek için askeri kaynaklar tahsis etmeye istekli olabileceğini söylendi.

The Times'a göre, hayati ürünleri taşıyan yük gemilerini Putin'in savaş gemilerinden korumadan önce, müttefik donanmalar güneydeki Rus madenlerinin etrafındaki alanı temizleyecek. Rusya'nın bu koridoru sabote etme girişimlerini caydırmak için uzun menzilli füzeler de konuşlandırılacak.

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Ukrayna ve Rusya, dünyadaki buğday ve arpanın üçte birini ve ayçiçek yağının yarısını ihraç ederken, Rusya fiyatları yükselen gübrenin de en büyük tedarikçisi konumunda.

Kremlin güçleri, Ukrayna limanlarını bloke ediyor ve bu uygun fiyatlı temel gıda maddelerinin kesintiye uğraması, Afrika, Orta Doğu ve Asya'daki ülkelerde gıda kıtlığı ve aynı zamanda da siyasi huzursuzluk yaratıyor.

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BM dünya gıda programı şefi David Beasley dün Rusya'yı 'küresel gıda güvenliğine savaş ilan etmesi' nedeniyle kınadı ve Putin'i tahıl ihracatını abluka altındayken yüz milyonlarca insanı 'açlığa yürümekle' göndermekle suçladı.

Danimarka, Ukrayna'nın atış menzilini genişletmek ve tahıl ihraç eden yük gemilerini savunmak için Ukrayna'ya bir grup Harpoon gemisavar füzesi ve fırlatıcı sözü verdi.

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Ukrayna hava savunması, gemisavar füzeleri ve daha uzun menzilli roketler gibi daha gelişmiş silahlar arıyor, ancak şimdiye kadar yardımların çoğu Javelin tanksavar silahları ve topçu gibi kısa menzilli sistemlerde yapıldı.

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Boeing Co. tarafından yapılan Zıpkınlar, Rus donanmasını Ukrayna'nın Karadeniz limanlarından uzaklaştırmak için kullanılabilir ve bu da tahıl ve diğer tarım ürünlerinin ihracatının yeniden başlamasına olanak verir.

ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin de "Ukrayna'nın kıyılarını savunmasına yardımcı olmak için bir Zıpkın fırlatıcı ve füzeler sağlayacağını açıklayan Danimarka'ya özellikle minnettar olduğunu" söyledi.

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BM Genel Sekreteri Antonio Guterres geçen hafta, Rusya ve diğer kilit ülkelerle 'yoğun temaslarda' olduğunu ve Ukrayna limanlarında depolanan tahılın ihracatına izin verme ve Rus gıda ve gübresine sınırsız erişim sağlama konusunda bir anlaşmadan ümitli olduğunu söyledi.

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Davos'taki Dünya Ekonomik Forumu'nda yapılan konuşmalarda yaklaşmakta olan felaket, 'İkinci Dünya Savaşı'ndan bu yana yaşanan en kötü insani kriz' olarak nitelendirildi ve açlık arttıkça Avrupa'ya büyük bir göç dalgasının gelmesinin muhtemel olduğunu altı çizildi.