Kürek takımını yasadışı göçmenler sandı: Sahil güvenliği alarma geçirdi

Haberin Devamı

İngiltere'deki bağımız milletvekili Rupert Lowe, ülkenin doğusundaki Norfolk kasabasında sahil güvenlik ekiplerini harekete geçirdi.

Lowe, kasabanın açıklarındaki bir teknenin fotoğrafını düzensiz göçmenler sanarak sosyal medya hesabında paylaştı.

Lowe paylaşımında, "Yeni tekneler geliyor. Yetkililer alarma geçti. Ben de bu işin peşindeyim. Bu kişiler yasadışı göçmenlerse, sınır dışı edilmelerini sağlamak için elimden geleni yapacağım. Yeter artık. İngiltere'nin hemen toplu sınır dışılara ihtiyacı var" dedi.

Teknedeki kişilerin, motor nöron hastalığı olarak da bilinen Amyotrofik Lateral Skleroz hastalığı (ALS) araştırmaları için para toplamayı amaçlayan "ROW4MND" yardım kuruluşunun kürek takımı olduğu ortaya çıktı.

Kürek takımında yer alan eski İngiliz Donanma Piyadesi Mike Bates, yaşadıkları durumu "çok komik" bulduklarını söyledi.