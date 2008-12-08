Kurbanlık koyunları Taliban sandılar

AFGANİSTAN’daki NATO komutanlığı ilginç bir iddiayı soruşturuyor. Afgan yetkililer, Apache tipi Amerikan helikopterlerinden, ülkenin doğusundaki Lağman eyaletinde geçen salı yapılan bir terörle mücadele operasyonu sırasında, bir koyun sürüsüne ateş açıldığını öne sürüyor. İddiaya göre, bölgedeki Taliban güçlerinin taarruza geçtiği ihbarını alan Amerikalı pilotlar, koyunları Taliban militanları sanıp ateş açtı. 140 koyun telef oldu veya yaralandı.
ABD Hava Kuvvetleri, NATO soruşturması sonucunda pilotların hatalı bulunması durumunda çiftçilere 25 bin dolar
tazminat ödeyecek. Bir NATO sözcüsü, ABD güçlerinin olayda kusurları olduğu iddiasını reddettiğini açıkladı.