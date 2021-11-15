Kurbanlarını böyle seçmiş... İki yılda 18 kişiyi öldüren cani hakim karşısına çıkıyor!

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ABD'de 2016-2018 yıllarında 17'si kadın 18 yaşlıyı öldürmekle suçlanan Billy Chemirmir'in bu ölümlerden birine ilişkin yargılanmasına bugün başlanacak.

ABD basınında yer alan haberlerde, 18 kişiyi öldürmekle itham edilen 48 yaşındaki Chemirmir'in bugün ülkenin Texas eyaletine bağlı Dallas kentinde söz konusu 18 kişiden Lu Thi Harris'in ölümüne ilişkin hakim karşısına çıkacağı belirtildi.

Chemirmir'in öldürmekle suçlandığı 18 kişiden 17'si kadın.

Bakıma ihtiyacı olan yaşlı bireylerin kalması için kurulan bir destekli yaşam tesisinde kalan 91 yaşındaki Mary Annis Bartel, Mart 2018'de odasındayken saldırıya uğramıştı.

Yüzüne yastık kapatılan ve bilincini kaybeden Bartel'i arkadaşı bulmuş ve acil yardım hattı 911'e haber vermişti.

Daha sonra kendine gelen Bartel, emniyet yetkililerine saldırganı tarif etmişti.

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Bunun üzerine harekete geçen polisler, ertesi gün Chemirmir'i ve Bartel'den çaldığı ziynet eşyalarını bulmuştu.

Olayla ilgili soruşturma başlatan polisler, ipuçlarını takip ederek 81 yaşındaki Harris'in cesedini de Dallas'taki evinin yatak odasında bulmuştu.

Harris'in yastığında ruj izi olması, yaşlı kadının Bartel'e saldırıdaki gibi yüzüne yastık kapatılmış olabileceği şüphelerini beraberinde getirmişti.

Polisler, bir seri katilin yaşlıları takip ettiği ihtimaline işaret ederek bölgede kaydedilen yüzlerce ölümü inceleyeceklerini açıklamıştı.

Aradan geçen zamanda Chemirmir'in öldürmekle suçlandığı kişilerin sayısı artmıştı.

Öldürülenlerin çoğunun destekli yaşam tesisinde kalanlar olduğu tespit edilmişti.