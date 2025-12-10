Kurbanların sayısı çığ gibi büyüyor… Akranı gibi yaklaştı ama gerçek bambaşkaydı: Telefonuna gelen mesaj sonu oldu, acılı baba isyan etti!

Haberin Devamı

Bryce Tate için sıradan bir perşembe günüydü.

ABD'nin West Virginia eyaletinin The Cross Lanes kentinde yaşayan lise 2'nci sınıf öğrencisi Bryce, spor salonundan geldi, annesinin hazırladığı bir tabak taco'yu yedikten sonra evlerinin bahçesindeki potaya şut atmak için dışarı çıktı.

Saat 16.37'yi gösterirken Bryce'ın telefonuna tanımadığı bir numaradan bir mesaj geldi. Bu mesajdan 3 saat sonra Bryce, babasının odasında ölü bulundu. 15 yaşındaki çocuk babasının silahıyla kendini vurmuştu.

Babası Adam Tate, The New York Post'a yaptığı açıklamada, "Oğlumun kendi hayatına son verdiği söyleniyor ama benim kitabımda bu yüzde 100 bir cinayet. Bence bunlar vicdansız canavarlar. Haydutlardan da beterler; korkak, berbat varlıklar" ifadelerini kullandı.

Baba Tate'e göre, Bryce ergenlik çağındaki erkekleri hedef alan bir çetenin kurbanı oldu. Söz konusu çetenin, gençleri kandırıp mahrem fotoğraflarını ele geçirerek şantaj yaptığı öne sürülüyor. Gazeteye konuşan kolluk kuvvetleri yetkilileri, hedef alınan gençlerin sayısının hızla arttığına işaret ediyor.

ABD Ulusal Kayıp ve Sömürülen Çocuklar Merkezi'nden bir temsilci, The New York Post'a, bu çeteyle ilgili olarak sadece 2024 yılında 33.000'den fazla şantaj olayı bildirildiğini söyledi. Yetkili bu yılın ilk yarısındaki vakaların sayısının da 30.000'in üzerinde olduğunu aktardı.

AKRAN GİBİ DAVRANIP KANDIRIYORLAR

Çete üyeleri, hedeflerini genelde sosyal medyadan buluyor. Başarılı ve popüler gençlerin sosyal medya profillerini tarayıp haklarında bilgi edinen şantajcılar, ardından akranları gibi konuşup flört ederek hedefleriyle yakınlık kuruyor.

Adam Tate, Bryce ve şantajcılar arasındaki mesajlaşmaları, "Yakınlarda yaşayan 17 yaşındaki bir kız gibi davranmışlar. Bryce'ın hangi spor salonuna gittiğini biliyorlarmış. En yakın arkadaşlarının isimlerini lafın arasında geçiriyorlarmış. Nitro Lisesi'nin basketbol takımında olduğunu biliyorlarmış. Oğlumun güvenini kazanmışlar, karşısında gerçekten buralarda yaşayan biri olduğuna inanmasını sağlamışlar" sözleriyle özetledi.

Ardından şantajcılar Bryce'a genç bir kızın mahrem fotoğraflarını gönderdİ ve karşılığında benzer fotoğraflar istedi. Bryce ikna olup fotoğrafları gönderdiğinde ise şantaj mesajları gelmeye başladı.

The New York Post, Bryce'a gönderilen karelerin yapay zeka ürünü olmadığını, muhtemelen çetenin ağına düşürdüğü başka bir kurbana ait olduğunu vurguladı.

Bryce'ı fotoğrafları ailesine ve arkadaşlarına göstermekle tehdit eden şantajcılar, 500 dolar para istedi. Adam Tate, Bryce'ın son yazışmasını, "Oğlumun 30 doları varmış. Karşısındakine, 'Beyefendi, size son 30 dolarımı vereyim' demiş. Ama bu korkaklar kabul etmemişler" diye anlattı.

PARAYI GÖNDERMEZSE PSİKOLOJİK İŞKENCE BAŞLIYOR

Şantajcılar, hedeflerindeki kişilerin bu paraları hediye kartları, kripto para veya CashApp ya da Venmo gibi uygulamalar yoluyla yani izi sürülemez bir biçimde göndermesini istiyor. Hedef, parayı göndermez ya da gönderemezse tehditler başlıyor.

Karşısındaki kişilerin Bryce'a, "Sen git kendini öldür çünkü hayatın çoktan bitti" dediğini öne süren Tate, "Oğluma tetiği çekmeden önceki son 20 dakikada 120 tane mesaj göndermişler. Yetkililer bana bunun gençlerin üzerinde baskı kurmak ve paniğe kapılıp telefonlarını ellerinden bırakamamalarını sağlamak için uygulanan bir taktik olduğunu söyledi" diye konuştu.

HİKAYELER HEP BİRBİRİNE BENZİYOR

FBI Halkla İlişkiler Uzmanı Bradford Arick, The New York Post'a yaptığı açıklamada, "FBI son dönemde çocukların ve gençlerin tehdit edildiği ve mahrem görüntülerini paylaşmaya zorlandığı cinsel şantaj vakalarının sayısında dev bir artışa şahit olmaktadır" dedi.

Örneğin 2022 yılında, Mississippi'de yaşayan 16 yaşındaki lise öğrencisi Walker Montgomery, Bryce'ınkine çok benzer bir hikayeyle hayatına son verdi. Lise futbol takımının yıldızı olan Walker'ın Instagram üzerinden mesajlaştığı genç kızın, Nijeryalı bir dolandırıcı olduğu anlaşıldı.

Aynı yıl Montana'da yaşayan 16 yaşındaki Waylon Scheffer, California'da yaşayan 17 yaşındaki Ryan Last ve Michigan'da yaşayan 17 yaşındaki Jordan DeMay, ABD'de uzantıları olan Doğu Afrikalı dolandırıcıların hedefi olduktan sonra yaşamlarına son verdi.

Şu ana kadar Walker ve Waylon'ın ölümleriyle ilgili herhangi bir tutuklama olmadı. Ryan'ın ölümüyle ilgili olarak ise 25 yaşındaki Jonathan Kassi adlı Amerikalı 18 ay hapse mahkum edildi. Yetkililer California'da yaşayan Kassi'nin Fildişi Sahili merkezli dolandırıcılar için para kuryeliği yaptığını bildirdi.

Nijeryalı iki kardeş (22 yaşındaki Samuel Ogoshi ile 20 yaşındaki Samson Ogoshi), ABD'ye iade edildi ve Jordan'ın ölümüyle alakalı şantaj çetesinin yöneticileri olarak 17 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

GÖZLER BİR KEZ DAHA O ÇETEYE DÖNDÜ

FBI kaynaklarına göre, bu çetelerin ağına düşenler arasında 11 yaşındaki çocuklar bile var.

FBI yetkilileri, soruşturmanın devam ettiği gerekçesiyle Bryce'ın vakası hakkında spesifik yorumlar yapmaktan kaçındı. Ancak mesajlaşmalardaki ayrıntılar bu olayın ardında Rusya, Avrupa, Afrika ve ABD'de kolları olan 764 çetesinin olduğuna işaret ediyor.

ABD Adalet Bakanlığı, 3 Aralık tarihinde 764 çetesinin ABD'deki kolu olan Greggy's Cult'ın ABD'de yaşayan 5 üyesi hakkında iddianame hazırladı. Geçen ay paylaşılan basın açıklamasında, FBI, 764'ü "hassas toplulukların yoldan çıkarılması ve sömürüsü yoluyla modern toplumu yıkmaya çalışan şiddet faili bir çevrimiçi ağ" olarak nitelendirdi.

ABD Adalet Bakanı Pam Bondi ise bu topluluk hakkında, "Karşılaştığımız en iğrenç çocuk sömürüsü girişimlerinden biri; dehşet, istismar ve çocukların kasten hedef alınması üzerine kurulmuş bir ağ" ifadelerini kullandı.

AİLELER VARLIKLARINDAN BİLE HABERDAR DEĞİL

Bu yıl başlarında New York Emniyet Müdürü Jessica Tisch ile İstihbarat ve Terörle Mücadeleden Sorumlu Emniyet Müdür Yardımcısı Rebecca Weiner, The New York Post için kaleme aldıkları makalede 764 hakkında uyarılarda bulundu. Makalede, "Kabuslardan fırlamış gibi. Bu ağların ortadan kaldırılması şu an ABD ve Avrupa genelinde bir numaralı ulusal güvenlik sorunu. Ancak birçok ebeveyn varlıklarından bile haberdar değil" satırları yer aldı.

Aynı şey Tate ailesi için de geçerliydi. Bryce spor yapmayı seven, derslerinde başarılı, hep gülümseyen, sınıf arkadaşlarına zor zamanlarda yardım eden lider ruhlu bir çocuktu. Adam Tate ve eşi, çok pozitif ve neşeli bir insan olan oğullarını hayatına son vermeye iten şeyin ne olduğuna dair en ufak bir fikir sahibi bile değildi.

Aile, yerel polisin Bryce'ın cep telefonunda yaptığı incelemeler ve davayı FBI'a devretmesinin ardından cinsel şantaj kavramından haberdar oldu.

38 yaşındaki Tate, The New York Post'a yaptığı açıklamada, "Oğluma sonuna kadar saygı duyuyordum. Çok komik bir çocuktu. En kötü gününüzde bile onunla vakit geçirdiğinizde moraliniz düzelirdi, yüzünüz gülerdi" dedi.

HER ŞEYİN BAŞI TEDBİRLİ OLMAK

Bryce'ın ölümüyle ilgili soruşturmanın ilk ayağını yürüten Kanawha Vilayeti Şerif Bürosu'ndan Çavuş Jeremy Burns, çocuk ve gençlerin kendilerini korumak için alabilecekleri ilk önlemin sosyal medya hesaplarını bilgilerini ele geçirip kendilerini kandırmak için kullanabilecek yabancılara kapatmak olduğunu söyledi.

Burns, "Facebook, Instagram, Snapchat ya da TikTok fark etmez. Sizi kimin takip ettiğinin kontrolü mutlaka sizde olsun. Hesabınızı herkese açık bırakmayın. Asla mahrem fotoğraflarınızı birilerine göndermeyin. Kesinlikle. Tanımadığınız hiç kimseye fotoğraf yollamayın" dedi.

BAŞKA BRYCE'LAR OLMASIN DİYE

Öte yandan Tate ailesi de başka Bryce'lar olmasın diye harekete geçti. West Virginia eyaletini temsil eden yasa yapıcılarla görüşen aile Bryce Yasası için bastırıyor. Yasa kapsamında siber zorbalık yoluyla kişilerin kendine zarar vermesine yol açanlara daha ağır cezalar uygulanması öngörülüyor.

Tate, "Birçok insan, 'Çocuklarınızla sizin yanınızda rahat hissedebilecekleri ve sizinle her şeyi konuşabilecekleri bir ilişki kurun' diyor. Biz öyle bir aileydik. Ben, eşim ve oğlumdan daha yakın bir aile bulamazdınız. Ama insanların şunu bilmesini istiyorum: Güvenli bir alana ve güçlü bağlara sahip bir aileye sahip olmak yeterli değil. Tehdidin ne olduğunun farkında olmak zorundalar. Bu konuşmayı yapmak zorundasınız" ifadelerini kullandı.