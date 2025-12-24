Kurban 14 yaşında! Katillerin ise biri 14, diğeri 16... Bir ülkeyi sarsan cinayette kan donduran ayrıntılar

Haberin Devamı

Steve Williams'ın kulağına gelen söylenti, ormanda bir ceset olduğu yönündeydi.

46 yaşındaki Williams, o ormanı çok iyi tanıyordu. Pensacola'ya yakın, Floridatown olarak bilinen bölgede bulunan bu yoğun ağaçlık alan, gençken geceleri gizlice kaçtığı, arkadaşlarının evlerine giderken Pearl Jam dinlediği ve hala motosiklet sürmeye gittiği yerdi.

Ormana doğru yola çıktığında hava karanlık, sisli ve yağışlıydı. Ancak çok geçmeden yanmış çalıların kokusunu aldı Williams. Ardından kükürtle karışık pis bir koku daha geldi burnuna.

Gözden Kaçmasın Epstein dosyalarındaki Trump detayı tartışmalara yol açtı Haberi görüntüle

14 YAŞINDAKİ DANIKA KAYIPTI

O sırada Ashley Troy, yaklaşık 3 kilometre uzaktaki evinde endişeden deliye dönmüş vaziyetteydi. Troy'un 14 yaşındaki kızı Danika kayıptı.

Şarkı söylemeyi ve resim yapmayı seven, cesur ve korkusuz bir genç olan Danika, kısa bir süre önce yaşadığı sorunlar nedeniyle başka bir okula nakledilmişti.

Haberin Devamı

Danika, 30 Kasım gecesi annesi uyurken evden çıkmıştı. Ashley Troy ertesi sabah uyandığında, Danika ve elektrikli scooter'ının evde olmadığını fark etmişti.

Troy, ilerleyen saatlerde Facebook'ta yaptığı paylaşımda, "Tüm arkadaşlarını ve ebeveynlerini aradım ama kızımı hiçbir yerde bulamadım. Bunun internet üzerinden tanıştığı yabancılarla ilgili olmasından endişeleniyorum. Kim bilir neler oluyor. Çok fazla yalan söyleniyor" ifadelerini kullanıyordu.

"NEDENİNİ ANLAMAYA ÇALIŞMAKTAN VAZGEÇTİM"

İlerleyen günlerde polisin ortaya çıkardığı gerçekler, Florida'yı altüst etti.

Santa Rosa Vilayeti Şerif Bürosu'nun soruşturma bölümünü yöneten Yüzbaşı Scott Jones, "Bazı insanların bazı şeyleri neden yaptığını anlamaya çalışmaktan uzun zaman önce vazgeçtim. Bazen, kötü insanlar kötü şeyler yaparlar" dedi.

En başa dönersek, Danika Troy, 10 Şubat 2011'de doğdu. Kızın ameliyat gerektiren bir dudak yarığıyla dünyaya geldiğini belirten Ashley Troy, bu durumun onu daha da çok sevmesini sağladığını belirterek, "Kızımın bana ihtiyacı vardı" diye konuştu.

Haberin Devamı

YAKIN ZAMANDA OKULU DEĞİŞMİŞTİ

Danika, bebekken, bakımı kolay bir çocuktu; sekiz saat boyunca huzur içinde uyur ve büyük bir gülümsemeyle uyanırdı. Neşeli ve cesur bir çocuk olarak büyüdü. Ağaçlara tırmanır, enstrüman çalar, bahçelerde koşup oynardı. Yine de Ashley'e göre, Danika hayatı boyunca bir baba özlemiyle yaşadı. Danika'nın babası bir şiddet failiydi. Bu nedenle henüz Danika doğmadan Ashley'le ayrılmışlardı. Danika babasını hiç tanımamıştı.

Herkesin 'Dani' diye çağırdığı Danika son zamanlarda sorunlar yaşıyordu. Sekizinci sınıfı geçmekte zorlanmış ve akademik veya davranışsal açıdan sorunları olan öğrenciler in gittiği özel bir okul olan High Road'a nakledilmişti. Öğrencilerin üniforma giymesi ve özel ayrıcalıklar elde etmek için dört hafta boyunca kusursuz davranış sergilemesi gereken bu yeni okul da Danika'yı uslandırmadı. Bir sınıf arkadaşının dediğine göre, Danika yine yaramazlıklarına devam ediyor, örneğin bir öğretmeninin cep telefonunu alıp komik suratlar yaparak selfie'ler çekiyordu.

Haberin Devamı

Gözden Kaçmasın Ferrari’yle ölüme çarptı Haberi görüntüle

ANNEANNESİ YILLARCA UZAKTAN TAKİP ETTİ

Danika, çocukken, büyükannesi Bonnie Troy ile çok zaman geçirmiş, hatta bir süre onunla birlikte yaşamıştı. Ancak Danika 6 yaşındayken annesi ile büyükannesinin araları bozulmuştu. İki kadın o zamandan beri konuşmuyordu. Bonnie bir tanıdık aracılığıyla kızının Facebook paylaşımlarını takip edip torunundan haber almaya çalışıyordu.

Bonnie, Danika'nın kaybolduğunu öğrenince elinden gelen yardımı yapmaya çalıştı. Danika'nın fotoğraflarından kolajlar yaparak posterler hazırladı ve arkadaşlarından bunları paylaşmalarını rica etti. Sosyal medyayı didik didik aradı ve ne olduğunu anlamaya çalıştı.

Bununla da yetinmeyen Bonnie, yıllar sonra ilk kez kızına bir mesaj gönderdi. 3 Aralık tarihli mesajda, Bonnie, "Farklılıklarımızı bir kenara bırakıp kızımızı eve getirelim" diye yalvarıyordu. Ashley'den 8 saat kadar sonra gelen yanıt ise sadece üç kelimeydi: "Artık çok geç."

Haberin Devamı

GÖRDÜKLERİNİ HATIRLAYINCA HALA TİTRİYOR

Öte yandan The New York Times'a konuşan Williams, Danika'nın kaybolmasından yaklaşık 48 saat sonra ormanlık yolda gördüklerini hatırladığında hala titrediğini söyledi.

Son birkaç yıldır bir gönüllü arama kurtarma grubunu yönetmekte olan Williams, daha önce böyle bir şey görmemişti. Rüzgârın taşıdığı kokuyu alan Williams, el fenerinin ışığında bir ağacın yanında bir karaltı olduğunu gördü.

Yaklaşıp baktığında bunun tanınmayacak şekilde yanmış bir insan bedeni olduğunu anladı. Etrafına baktığında, Ashley Troy'un Danika'nın kaybolmasıyla ilgili paylaşımında bahsettiğine benzeyen mavi bir spor ayakkabı gördü.

İLK BULAN SCOOTER'I ALIP GİTMİŞ

Haberin Devamı

Olay yerinde inceleme yapan polis ekipleri ise cesedin yanında bir scooter şarj cihazı, birkaç mermi kovanı, bir miktar mühimmat ve bir çakmak bulunduğunu belirtti. Williams bunların yanı sıra bir benzin bidonu da gördüğünü söyledi.

Polis kaynaklarına göre, aslında cesedi ilk bulan kişi Williams değildi. Başka biri cesedi ormanda bulmuş, scooter'ı alıp herhangi bir ihbarda bulunmadan oradan uzaklaşmıştı. Williams'ın kulağına gelen söylentinin kaynağı da buydu.

Williams'ın cesedi bulduktan sonra polisi aramasıyla yetkililer sürece dahil oldu.

ÖNCE KURŞUNLAYIP SONRA YAKMIŞLAR

Yüzbaşı Jones, kanıtlara bakılırsa Danika'nın önce kurşunlanarak öldürüldüğünü ardından yakıldığını söyledi.

Williams'ın ihbarının ertesi günü (3 Aralık), polis iki şüpheliyi tutukladı. Daha sonra bir açıklama yapan şerif soruşturmanın çok kısa süre içinde kolayca tamamlanacağını söyledi.

Polis yetkililerine göre, davayı çözen dönüm noktası 14 yaşındaki Kimahri Blevins'in içini dökmek istemesi oldu. Polisin kimliğini açıklamadığı bir kadınla konuşan Kimahri, cinayeti kendisinin ve 16 yaşındaki arkadaşı Gabriel Williams'ın planlayıp işlediğini itiraf etti.

POLİS DAHA FAZLASI OLABİLECEĞİNE İNANIYOR

Kimahri, sorgusu sırasında Danika ile "aralarının açıldığını" söyledi. Bir müfettişin kendisine ormanda ne olduğunu sorması üzerine Kimahri avukat istedi. Gabriel ise Danika'nın kendisine "değersiz ve çete üyesi" olduğu yönünde "incitici sözler söylediğini" belirterek cinayeti itiraf etti. Yüzbaşı Jones, çocukların cinayeti işlemesinin ardında anlattıklarından fazlası olabileceğine inandıklarını ancak Gabriel'in ifadesini çürütecek herhangi bir bilgiye henüz sahip olmadıklarını vurguladı.

Gabriel yetkililere verdiği ifadede, birlikte yaşadığı teyzesinden çaldığı bir tabancayı kullandıklarını ve her ikisinin de Danika'ya ateş ettiğini söyledi. Öte yandan Kimahri'nin içini döktüğü ve polise ihbarda bulunan kadına, Danika'yı sadece bir kez vurmayı planladıklarını, ancak Gabriel'in ateş etmeye devam ettiğini söylediği bildirildi.

Ashley Troy, her iki çocuğun da High Road'a gittiğini ve Danika ile arkadaş olduklarını söyledi.

"GABRIEL İÇİN YAPMAYACAĞI ŞEY YOKTU"

The New York Times'ın sorularını kısa mesajla yanıtlayan Ashley, Kimahri ve Gabriel'ın yıllardır Troy'ların evine ve ormana birkaç dakika mesafe yaşadıklarını belirtti. Ashley, kızının Gabriel'e aşık olduğunu ve geçmişte onu görmek için evden kaçtığını ve bunun için ceza aldığını anlattı.

Ashley, "Gabriel'ı görmek için yeni yeni yollar buluyordu. Onun için yapmayacağı hiçbir şey yoktu. Bir erkeğin sevgisini kazanma arzusu, kızımın ölümüne yol açtı. O korku içinde öldüğünde ben uyuyordum" ifadelerini kullandı.

Ashley, Danika'nın Danika, Kimahri'yi kardeşi gibi gördüğünü de sözlerine ekledi.

"KİMSE BUNU HAK ETMİYOR"

Kimahri'nin annesi Liella Parker ise polise verdiği ifadede, Danika'nın öldürüldüğü gece Kimahri'yi evden kaçarken yakaladığını söyledi. Polis raporuna göre, Kimahri annesine sigara içmek için dışarı çıktığını söylemiş, ancak annesi üzerinde sigara kokusu almamıştı.

Parker, telefon röportajında Danika'nın ailesi için dua ettiğini belirterek, "Bunun onlar için ne kadar zor olduğunu hayal bile edemiyorum. Olanları anlamlandıramıyorum çünkü olanlar anlamsız ve kimse bunu hak etmiyor" dedi. Oğlu hakkında konuşmak istemediğini de ifade eden Parker, "Kimahri uzun hikaye" dedi. The New York Times haberinde, Gabriel'ın ailesine ulaşılamadığını vurguladı.

Kimahri ve Gabriel, 3 Aralık'ta tutuklandıklarından beri hapisteydi. Geçtiğimiz hafta cuma günü büyük jürinin karşısına çıkan şüpheliler, birinci derece kasıtlı cinayet suçlamasıyla yetişkin olarak yargılandı.

"BU NASIL GERÇEK OLABİLİR?"

Ashley Troy, Gabriel ve Kimahri'nin kızını öldürmesine sebep olan şeyin ne olduğunu anlamaya çalıştığını belirterek, "Kendimi kızımın yerine koyuyorum. Onu sevdiği çocuk öldürdü" derken Bonnie Troy da öldüğü günden beri her yerde Danika'nın işaretlerini gördüğünü söyledi.

Ashley ve Bonnie, araları bozulduktan yıllar sonra ilk kez Milton'da düzenlenen Danika'yı anma töreninde bir araya geldi ve birbirlerine sarıldı.

Yüzlerce kişinin katıldığı törende konuşan Papaz Matt Cotten, "Karanlık dünyanın parçası olmuş arkadaşlarına ve tanıdıklarına rağmen, Danika iyi biriydi. Işığa doğru yürüyorsanız, takıldığınız arkadaşlar, gittiğiniz yerin kalitesini ve yönünü belirleyebilir" dedi.

Ashley Troy, küçük kızı Aria'nın ne zaman olanları düşünse ağlamaya başladığını belirtti. Birinin "öldürme arzusu" dışında bir sebeple böyle bir şey yapabileceğine inanmadığını da ifade eden Troy, "Bu gerçek olamaz. Bu nasıl gerçek olabilir?" dedi.