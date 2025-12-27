Kurbağa bakterisi kansere çare mi

Haberin Devamı

Japonya İleri Bilim ve Teknoloji Enstitüsü bünyesindeki bir araştırma ekibi tarafından gerçekleştirilen çalışmada, Japon ağaç kurbağalarının bağırsaklarında bulunan bir bakterinin, kolon kanseri tümörlerinin tedavisi için “umut vadettiği” ortaya çıktı. Kurbağalardan farelere bağırsak bakterisi aktarmanın kanser önleyici etkileri olup olmadığını görmek isteyen araştırmacılar, gerçekleştirdikleri çalışmada 45 farklı bakteri türünden aralarında kurbağa bakterisi Ewingella Americana’nın da bulunduğu 9’unun kayda değer başarı gösterdiğini tespit etti.

Araştırmacılara göre E. Americana bakterisinin tek bir dozu tedavi edilen farelerdeki tümörleri yalnızca küçültmekle kalmadı, aynı zamanda tamamen ortadan kaldırdı. Fareler üzerinde denenen bu yöntemin insanlara da uygulanıp uygulanamayacağını belirleyebilmek için daha çok test yapılması gerekiyor.