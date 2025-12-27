Kurbağa bakterisi kansere çare mi

×
Oluşturulma Tarihi: Aralık 27, 2025 07:00

Dünya genelinde en yaygın rastlanan kanser türlerinden biri olarak öne çıkan kolon (bağırsak) kanseri artık gençlerde de sık görülmeye başlandı. Japon araştırmacılar, Japon ağaç kurbağalarının bağırsaklarında bulunan bir bakterinin, kolon kanseri tümörlerini “yok edebildiğini” ortaya koydu.

Japonya İleri Bilim ve Teknoloji Enstitüsü bünyesindeki bir araştırma ekibi tarafından gerçekleştirilen çalışmada, Japon ağaç kurbağalarının bağırsaklarında bulunan bir bakterinin, kolon kanseri tümörlerinin tedavisi için “umut vadettiği” ortaya çıktı. Kurbağalardan farelere bağırsak bakterisi aktarmanın kanser önleyici etkileri olup olmadığını görmek isteyen araştırmacılar, gerçekleştirdikleri çalışmada 45 farklı bakteri türünden aralarında kurbağa bakterisi Ewingella Americana’nın da bulunduğu 9’unun kayda değer başarı gösterdiğini tespit etti.

Araştırmacılara göre E. Americana bakterisinin tek bir dozu tedavi edilen farelerdeki tümörleri yalnızca küçültmekle kalmadı, aynı zamanda tamamen ortadan kaldırdı. Fareler üzerinde denenen bu yöntemin insanlara da uygulanıp uygulanamayacağını belirleyebilmek için daha çok test yapılması gerekiyor.

