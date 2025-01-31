Kuran provokatörü Momika öldürüldü

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İsveç medyasında 38 yaşındaki Momika’nın Tiktok’ta canlı yayın yaparken Södertälje kentinde ikamet ettiği dairede silahlı saldırıya uğradığı aktarıldı. Aftonbladet’in haberinde silahlı saldırının ardından beş kişinin gözaltına alındığı belirtildi. Salwan Momika ve provokasyonlarında ona eşlik eden yakın arkadaşı Salwan Najem, nefret suçu işledikleri gerekçesiyle İsveç’te 16 Ocak’ta yargılanmaya başlamıştı. Mahkemenin kararını dün açıklaması bekleniyordu.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Salwan Momika ve Salwan Najem, başkent Stockholm’de Kurban Bayramı’nın birinci gününe denk gelen 28 Haziran 2023’te Stockholm Camisi önünde polis koruması altında Kuran ateşe vermiş ve tüm dünyada infial uyandırmıştı. Provakatör ikili, eylemleri sürdürmüştü. İsveç Başbakanı Ulf Kristersson dün düzenlediği basın toplantısında açıklamalarda bulundu ve “Güvenlik servislerinin bu işe derinlemesine dahil olduğunu garanti edebilirim çünkü yabancı güçlerle de bir bağlantı olması riski var” dedi.