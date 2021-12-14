Kuraklık felakate yol açtı... Dünya bu kareleri konuşuyor

Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2021 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
Belgin Dorukun oğlu ölü bulundu... Hastaneye gitmeyi reddetmişBelgin Doruk'un oğlu ölü bulundu... Hastaneye gitmeyi reddetmiş! #Bursa
Koronayı bilen Bill Gatesten flaş iddia... Çok konuşulacak 2022 açıklamasıKoronayı bilen Bill Gates'ten flaş iddia... Çok konuşulacak 2022 açıklaması#Bill Gates
3-2nin ardından soyunma odası Tansiyon arttı, Mesut Özil yüksek sesle...3-2'nin ardından soyunma odası! Tansiyon arttı, Mesut Özil yüksek sesle...#Fenerbahçe
Feci kaza sonrası Gülçin Ergülden ilk paylaşım: Sen benim meleğimsin...Feci kaza sonrası Gülçin Ergül'den ilk paylaşım: Sen benim meleğimsin...#Gülçin Ergül
Berfinin babası son görüşmelerini anlattı: İkna ettim sandım ama maalesef...Berfin'in babası son görüşmelerini anlattı: İkna ettim sandım ama maalesef...#Berfin Özek
Savaş değil istila...Adım adım işgal Uyarılar peş peşe geldi: Bu bir intihar...Savaş değil istila...Adım adım işgal! Uyarılar peş peşe geldi: Bu bir intihar...#Çin
Ve liste değişti... Omicronda bu 5 semptoma dikkatVe liste değişti... Omicron'da bu 5 semptoma dikkat#Omicron Belirtileri
Sancaktepede beyaz madde paniği Nedeni belli olduSancaktepe'de 'beyaz madde' paniği! Nedeni belli oldu#İstanbul
Kuraklık felakate yol açtı... Bataklıkta su ararken acı içinde öldülerKuraklık felakate yol açtı... Bataklıkta su ararken acı içinde öldüler!#Kuraklık
Baba Vanganın 2022 kehanetleri ortaya çıktı İşte dünyayı bekleyen 6 felaket...Baba Vanga'nın 2022 kehanetleri ortaya çıktı! İşte dünyayı bekleyen 6 felaket...#BABA Vanga
İstanbulun keşfedilmeyen Drogbaları... Sokakta yatanlar bile var...İstanbul'un keşfedilmeyen Drogba'ları... 'Sokakta yatanlar bile var...'#Yabancı Futbolcular
Sosyal medya paylaşımının sırrı çözüldü Bakan Pakdemirliden bölge müdürlerine talimatSosyal medya paylaşımının sırrı çözüldü! Bakan Pakdemirli'den bölge müdürlerine talimat#Bekir Pakdemirli
Burası ne İstanbul, ne İzmir, ne de Antalya... Rezervasyonlar aylar öncesinden dolduBurası ne İstanbul, ne İzmir, ne de Antalya... Rezervasyonlar aylar öncesinden doldu! #Yayla
Şişlide sokak sakinlerinin isyanı: Biri geldi dadandı buraya sürekli ceza kesiyorŞişli'de sokak sakinlerinin isyanı: Biri geldi dadandı buraya sürekli ceza kesiyor#Şişli
Harry ile Meghan tahtı William ile Katein elinden aldıHarry ile Meghan "tahtı" William ile Kate'in elinden aldı#Meghan Markle
HABERLERDünya Haberleri

Kuraklık felakate yol açtı... Dünya bu kareleri konuşuyor

#Kuraklık#Zürafa#Afrika
Kuraklık felakate yol açtı... Dünya bu kareleri konuşuyor

Doğu Afrika'da iklim krizinden kaynaklanan kuraklık nedeniyle su kaynakları tükenirken bölgede toplu hayvan ölümleri yaşanmaya başladı. Kenya'da çekilen fotoğraflar ise durumu tüm çıplaklığıyla ortaya koyarken adeta yürekleri burktu.

Haberin Devamı

Küresel ısınma ve iklim krizi gelecekte dünyayı bekleyen en büyük tehlikeler olarak adlandırılıyor. Dünyanın birçok bölgesinde iklim krizinden kaynaklanan doğal afetler yaşanırken bunların bir kısmı ani ve şiddetli yağışlardan kaynaklanan ölümcül seller ve toprak kaymaları olarak bir kısmı da insan ve hayvan hayatını tehlikeye atan yağışsızlık ve kuraklık olarak karşımıza çıkıyor.

Doğu Afrika'da art arda geçen yağışsız mevsimlerin ardından yaşanan ciddi kuraklık yüzünden zaten oldukça nadir olan su kaynakları da tükendi ve bölgede toplu hayvan ölümleri yaşanmaya başladı. Kenya, bu durumdan en çok etkilenen yerlerin başında geliyor.

Kuraklık felakate yol açtı... Dünya bu kareleri konuşuyor

Kenya’da bulunan Sabuli Yaban Hayatı Koruma Alanı'nda çekilen fotoğraflar durumun ciddiyetini gözler önüne sererken görenlerin yüreklerini burktu. bölgede yaşayan zürafaların kuraklıktan kaynaklanan susuzluk ve açlıktan zayıf düştükten sonra feci şekilde can verdikleri açıklandı. Sadece birkaç ay içinde yaşanan ağır kuraklık koşulları 11 zürafanın büyük acılar çekerek ölmesine sebep oldu.

Kuraklık felakate yol açtı... Dünya bu kareleri konuşuyor

Haberin Devamı

Havadan çekilen görüntülerde açlık ve susuzluktan bitkin düşen zürafaların su bulmak umuduyla girdikleri bataklık olan bir alana sıkıştıkları ve buradan kurtulamayarak can verdikleri görülüyor. Hayvanların bölgedeki su kaynaklarının kirlenmemesi için bu bölgeye taşındığı da bilgiler arasında.

Gözden Kaçmasın

Kuraklık Somalide can aldıKuraklık Somali'de can aldıHaberi Görüntüle

Bölgenin eylül ayından beri normal yağış miktarının sadece üçte birini aldığı açıklandı.

Doğu Afrika'da yaşanan kuraklık, sadece zürafaları değil tüm hayvanları etkilemiş durumda. Otlak ve sulak alanların kalmadığı Kenya’nın kuzeyindeki bölgelerde hayvan sürüleri açlıktan hayatını kaybediyor. Koyun, keçi gibi küçükbaş ve deve, inek gibi büyükbaş hayvanlar da kuraklıktan dolayı telef olmaya başladı.

Hayatını çiftçilik ve hayvancılıkla kazanan Kenya halkı da zor durumda. Bölgede hayatlarını hayvancılıkla sürdüren nüfusun yüzde 70’i sürülerini kaybetmiş durumda.

Kuraklık felakate yol açtı... Dünya bu kareleri konuşuyor

Uzmanlar bunun 2011’den bu yana görülen en kötü kuraklık olduğu konusunda uyarıda bulunuyor. 2011 yılında yaşanan kuraklık sonrasında bölgede 250 bin insan hayatını kaybetmiş, Kenya ve Etiyopya gibi ülkelerde kitlesel göçler yaşanmıştı.

Kuzey Kenya, Somali’nin çoğu ve güney Etiyopya’daki kuraklığın 2022’nin ortalarına kadar devam edeceği belirtilirken, durumun 26 milyon kişinin hayatını tehdit ettiği ifade edildi. Somali'de hükümet, etkisini artıran kuraklık nedeniyle ülke genelinde “acil durum” ilan etmiş, uzun süredir kuraklığa bağlı açlık ve susuzluk yaşanan ülkede ikisi çocuk 3 kişinin kısa zaman önce hayatını kaybetmişti.

Gözden Kaçmasın

BM açıkladı... Dünyada ilk Madagaskar iklim değişikliğine bağlı olarak kıtlığın eşiğindeBM açıkladı... Dünyada ilk! Madagaskar iklim değişikliğine bağlı olarak kıtlığın eşiğindeHaberi Görüntüle
Haberle ilgili daha fazlası:
#Kuraklık#Zürafa#Afrika

BAKMADAN GEÇME!

İngiltere Kraliyet Ailesi bu evlerde yaşıyor İşte o evlerin değerleri...

İngiltere Kraliyet Ailesi bu evlerde yaşıyor! İşte o evlerin değerleri...

#İngiltere Kraliyet Ailesi
Survivor 2022 kadrosunda ters köşe Fenerbahçe derken bir kez daha veda; Aycan Yanaç

Survivor 2022 kadrosunda ters köşe! Fenerbahçe derken bir kez daha veda; Aycan Yanaç

#Survivor2022
James Bond kızı Naomie Harristen tüyler ürperten itiraf: Herkesin içinde eliyle taciz eti, kimse sesini çıkarmadı

James Bond kızı Naomie Harris'ten tüyler ürperten itiraf: Herkesin içinde eliyle taciz eti, kimse sesini çıkarmadı

#Naomie Harris