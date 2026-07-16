Kuraklık alarmı! Araba yıkamak yasak

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Ev ve hobi bahçelerinin 09.00-19.00 saatleri arasında sulanmasına da izin verilmeyecek. Su tasarrufu sağlayan damla sulama sistemleri ise bu kısıtlamaların dışında bırakıldı. Yasaklara uymayanlar hakkında 50 bin Euro’ya kadar idari para cezası uygulanabilecek. Tedbirlerin 1 Ağustos’a kadar yürürlükte kalacağı, kuraklığın devam etmesi halinde ise sürenin uzatılabileceği belirtildi.