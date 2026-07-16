Kuraklık alarmı! Araba yıkamak yasak

Oluşturulma Tarihi: Temmuz 16, 2026 07:00
Avrupa genelinde çok sayıda insanın ölümüne neden olan sıcak hava dalgaları sonrası şimdi de kuraklık tehdidi ortaya çıktı. Almanya’nın Münih kentinde belediye, kuraklığa karşı bir dizi tedbir kararı açıkladı. Buna göre özel yüzme ve süs havuzlarının doldurulması, çim ve yeşil alanların sulanması, araçların ticari yıkama tesisleri dışında yıkanması ile teras, çatı, avlu ve yolların su kullanılarak temizlenmesi yasaklandı.
Ev ve hobi bahçelerinin 09.00-19.00 saatleri arasında sulanmasına da izin verilmeyecek. Su tasarrufu sağlayan damla sulama sistemleri ise bu kısıtlamaların dışında bırakıldı. Yasaklara uymayanlar hakkında 50 bin Euro’ya kadar idari para cezası uygulanabilecek. Tedbirlerin 1 Ağustos’a kadar yürürlükte kalacağı, kuraklığın devam etmesi halinde ise sürenin uzatılabileceği belirtildi.