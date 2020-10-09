Kundakta gittiler tankla döndüler

Ermenistan’ın 1990’lı yıllarda Dağlık Karabağ’a saldırısı ve ardından işgal ettiği Azerbaycan topraklarında binlerce aile, çoluk-çocuk göç etmek zorunda kalmıştı. O gün kundakta olan bebekler, Ermenistan’ın korkunç katliamlarını ailelerinden dinleyerek ve vatan hasretiyle yanarak büyüdü. İşgalden 30 yıl sonra o gün annelerinin kucağında topraklarından göç etmek zorunda kalan o bebekler, bugün Azerbaycan Ordusu’nda en ön cephede öz topraklarını kurtarmak için savaşıyor.









2 BALAM SAVAŞIYOR

Ermenistan’ın işgalinde 1994 yılında Dağlık Karabağ’dan göç etmek zorunda kalan Azize Mehdiyeva, “O gün kucağımda olan 2 oğlum bugün orduda öz topraklarını almak için savaşıyor. O gün çöllere düştüğümüzde (göç ettiğimizde) oğullarımın biri 3, diğeri ise bir yaşındaydı. Bugün biri 29 diğeri ise 27 yaşında. Asker oldular, şimdi cephede savaşıyorlar. Öz toprağımızı alana kadar da savaşacaklar” diyor.

SİVİLLER VURULDU

Ermenistan, çatışmaların 12’nci gününde de sivil yerleşim yerlerini vurmaya devam etti. Goranboy, Terter, Ağdam, Berde ve Ağcabedi illerinde sivillerin bulunduğu birçok nokta Ermenistan tarafından vuruldu. Goranboy kentinde roket isabet etmesi sonucu bir sivil hayatını kaybederken, Berde kentinde bir kafeye roket isabet etti. Kafede bulunan 3 sivil yaralandı. Ermenistan’ın Berde kentine attığı 4 roketten birinin havada imha edildiği öğrenildi. Sivil yerleşim yerlerine yönelik saldırılarda hayatını kaybeden sivil sayısının 31’e çıktığı kaydedildi.

27 YIL SONRA ÖZ VATANIMDA









Karabağ operasyonunda en ön cephede savaşanlardan biri de Cemal Kamberov. 27 yıl önce 7 yaşındayken terk ettiği Cebrail Kasabası’na zaferle geri dönen Kamberov, sosyal medya hesabında bu fotoğrafını “27 yıl sonra öz vatanımdayım” mesajıyla paylaştı.

OKUL VE MÜZEYE FÜZE

Cephede büyük kayıplar veren Ermenistan ordusu, çatışma bölgesi Dağlık Karabağ’dan kilometrelerce içerideki Azerbaycan’ın ikinci büyük kenti Gence’de yerleşim yerlerine füzeyle saldırdı. Gece saatlerinde, Ermenistan tarafından atılan bir füze Nizami Gence Müzesi ile bir ortaokulun yakınına düştü. Füzenin düştüğü yerde yaklaşık 1.5 metrelik çukur oluştu. Hasar oluşan cadde üzerindeki bazı işyerlerinde Türk ve Azerbaycan bayraklarının yan yana asılı olması dikkat çekti. Türk ve Azerbaycan bayraklarının asılı olduğu Polat Cafe’nin işletmecisi Suphan Hüseyin, “Ermenistan’ın bu kenti vurması onların saldırılarının amacını ve hedefini ortaya koyuyor. Ama bakın bizim üzerimizde Türk ve Azerbaycan bayrakları var. Bu bayraklar burada dalgalandığı gibi dalgalanacak Karabağ’da” dedi.

10 TANK İMHA EDİLDİ

Azerbaycan ordusu, işgal altındaki topraklarını kurtarmak için başlattığı operasyonda, Ermenistan ordusunun 10 tankını daha imha etti. Azerbaycan Savunma Bakanlığı’ndan yapılan bilgilendirmede, önceki gün Ermenistan ordusuna ait 10 tank, 6 D-20 obüs topu, bir Akatsiya kundağı motorlu obüs ve 30 aracın imha edildiği açıklandı. Bilgilendirmede, 27 Eylül-8 Ekim tarihleri arasında Ermenistan ordusuna ait 260 tank ve zırhlı araç, 277 top ve füze sistemi, 60 hava savunma sistemi, 11 komuta yönetim ve gözlem mıntıkası, 8 mühimmat deposu, yaklaşık 180 askeri kamyon ve aracı ile bir S-300 sisteminin imha edildiği belirtildi.