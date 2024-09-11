Kumlar altında yaşam savaşı

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İsrail ordusu, Gazze Şeridi’nin güneyindeki Han Yunus kentinde insani bölge olarak işaretlediği ve yüz binlerce Filistinlinin sığındığı El Mevasi kampına yönelik şimdiye kadar en ölümcül saldırılarından birini gerçekleştirdi. Önceki gece yarısı çadırkente 3 füzeyle düzenlenen hava saldırısında en az 40 Filistinlinin hayatını kaybettiği, 60’dan fazla kişinin de yaralandığı bildirildi.

KURBANLARA ULAŞILAMIYOR

Saldırının şiddetiyle bölgede metrelerce derinlikte 3 çukur oluştu. En az 20 ila 40 çadırın yandığını, çok sayıda kişinin kumların altına gömüldüğünü belirten sivil savunma ekipleri, ölü ve yaralılara ulaşmakta zorluk çektiğini bildirdi. Sağlık bakanlığı, şimdiye kadar ancak 19 kişinin cesedinin teşhis edilebildiğini, “kuma gömülmüş, molozların altında kalmış ve etrafa saçılmış çok sayıda kurban” için çalışmaların sürdüğünü açıkladı. Medyada konuşan Filistinliler, saldırıdan önce herhangi bir uyarı ya da tahliye emri verilmediğini anlattı.

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YİNE HAMAS BAHANESİ

İsrail ordusu ise saldırının üst düzey Hamas yetkililerini hedef aldığını açıkladı. Ordu, Hamas’ın hava kuvvetleri komutanı Samer İsmail Kadir Ebu Dakka, istihbarat yetkilisi Usame Tabaş ve bir diğer üst düzey yetkili Ayman Mabhuh’un öldürüldüğünü belirterek üçünün de 7 Ekim saldırılarına doğrudan dahil olduğunu öne sürdü. Açıklamada sivillere verilen zararı azaltmak için “uzun süreli istihbarat toplama” ve saldırıdan önceki saatlerde “hedeflerin bölgede bulunduğunu doğrulayan hava gözetlemesi” gibi adımlar attığını iddia etti. Türkiye Dışişleri Bakanlığı’ndan yapılan yazılı açıklamada da Binyamin Netanyahu hükümetinin işlediği savaş suçlarına bir yenisini eklediği ve uluslararası hukuk önünde mutlaka hesap vereceği belirtildi.

GALLANT ‘ATEŞKES’ İSTEDİ

İsrail Savunma Bakanı Yoav Gallant, Gazze’de ateşkes anlaşmasının 6 hafta sürecek ilk aşamasında rehinelerin serbest bırakılması sürecinin “İsrail ordusuna güvenlik problemlerini çözmede zaman tanıyacağı için fırsat olduğunu” söyledi. Gallant’ın sözleri, üç aşamadan oluşan anlaşmanın İsrail’in çekilmesi ve Gazze’de barışın inşasını içeren diğer aşamalara destek vermediğine işaret ediyor.

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HAMAS LİDERLERİNDEN MAHMUT HAMDAN ÖLDÜRÜLDÜ İDDİASI

İSRAİL ordusu dün, 7 Ekim saldırısının planlayıcılarından olduğunu iddia ettiği Hamas liderlerinden Refah’taki Tel El Sultan taburunun komutanı Mahmut Hamdan’ı öldürdüğünü duyurdu. IDF, Hamdan’ın İHA saldırısı sonucu öldürüldüğünü açıkladı.

‘NETANYAHU’NUN AMACI İLHAK’

İsrail’de yayınlanan Haaretz gazetesinde bir makalede “Başbakan Netanyahu hükümetinin, Gazze’nin kuzeyinin ilhak edilmesi ve bu bölgede İsrailliler için yerleşim yerleri kurulmasına hazırlandığı” iddia edildi. Aluf Benn imzalı yazıda, Netanyahu’nun nihai amacının Gazze’yi tıpkı Batı Şeria gibi yasadışı yerleşimlere açma hedefine kanıt olarak, 28 Ağustos’ta yapılan Albay Elad Goren’in Gazze valisi olarak atamasını gösterdi.