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Kum fırtınası can aldı! 11 ölü

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#Irak#İran#Kum Fırtınası
Kum fırtınası can aldı 11 ölü
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 07, 2025 07:00

Irak ve İran’ın bazı bölgelerinde etkili olan şiddetli kum fırtınası can aldı.

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Irak’ın Selahaddin kentinde fırtına nedeniyle görüş mesafesinin sıfıra inmesi nedeniyle meydana gelen trafik kazasında aynı aileden 4 kişi hayatını kaybederken, 3 kişi de yaralandı. Solunum rahatsızlığı çeken yaklaşık 400 kişi hastanelerde tedavi altında alındı. İran’da ise kum fırtınası nedeniyle Zencan ve Loristan eyaletlerinde okullar, Kirmanşah’da ise resmi daireler tatil edildi. Yetkililer, 27 Nisan-5 Mayıs tarihleri arasında şiddetli hava koşulları sonucu 9 kişinin hayatını kaybettiğini bildirdi. İki ülkede de solunum rahatsızlığı olan kişilere evden çıkmama çağrısında bulunuldu.

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#Irak#İran#Kum Fırtınası

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