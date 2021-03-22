MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerDünya HaberleriKullanılmayan 1 milyon doz AstraZeneca aşısını sattılar
GeriDünya Kullanılmayan 1 milyon doz AstraZeneca aşısını sattılar
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Dünya
AA
Haber Giriş: 22.03.2021 - 14:46 | Son Güncelleme:

Kullanılmayan 1 milyon doz AstraZeneca aşısını sattılar

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Kullanılmayan 1 milyon doz AstraZeneca aşısını sattılar

Güney Afrika, ülkede görülen yeni tip koronavirüs (Kovid-19) mutasyonuna karşı etkili olmadığı gerekçesiyle kullanamadığı 1 milyon doz AstraZeneca aşısını sattığını duyurdu.

Güney Afrika Sağlık Bakanı Zweli Mkhize, kullanılmayan aşıların Afrika ülkelerine satışının tamamlandığını açıkladı.

Halihazırda 9 ülkeye aşıların gönderildiğini belirten Mkhize, 5 ülkeye de bu hafta aşıların yollanacağını kaydetti.

Güney Afrika, "501Y.V2" adı verilen mutasyonuna karşı etkili olmadığı gerekçesiyle Johnson & Johnson şirketinin aşılarını kullanmaya başlamıştı.

Şimdiye kadar 180 binden fazla sağlık çalışanının aşılandığı Güney Afrika'da vaka sayısı 1 milyon 550 bine yaklaşırken, virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı da 52 bini aştı.

Kripto Para Piyasaları için Bigpara

Kripto Para Piyasaları için Bigpara

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi