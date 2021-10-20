Küle dönen uçaktan tüm yolcular sağ çıkarıldı

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ABD'nin Texas eyaletinde yer alan Waller County'deki Houston Executive Havalimanı'ndan Boston'a gitmek üzere havalanan McDonnell Douglas MD-87 tipi özel uçak kalkış yaptığı sırada düştü.

UÇAĞIN SAHİBİ DE YOLCULAR ARASINDAYDI

Özel uçağın Houston Astros ve Boston Red Sox arasında oynanan beyzbol maçını izlemeye giden bir grup taraftarı taşıdığı ve yolcular arasında uçağın sahibi James Alan Kent'in de yer aldığı belirtildi.



Uçak büyük bir felaketin önüne geçerek boş bir araziye düşerken yetkililerin acil müdahalesi sayesinde uçakta yer alan 3 mürettebat ve 18 yolcu toplamda 21 kişi sağ olarak kurtarıldı. Kurtarılan yolculardan sadece ikisinin yaralı olduğu ve hayati risklerinin bulunmadığı belirtildi.

Katy İtfaiyesi'nden "3 mürettebat dahil 21 kişinin tamamı bu çift motorlu jetten tamamen güvenli bir şekilde tahliye edildi." açıklaması yapıldı.



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Televizyon görüntüleri, itfaiyecilerin, bir çitin içinden geçerek, ağaçlar ve çalılarla çevrili bir arazide bir yolda duran uçağın yanan kalıntılarına su püskürttüğünü gösteriyor.

Düştükten sonra alev alan uçağın gövdesi tamamen küle döndü, yangın sonrası çekilen fotoğraflarda uçağın sadece kuyruk kısmı görülüyor.