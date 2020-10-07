Kulağımız müjdede, kalbimiz cephede

Karabağ’da iki gündür devam eden şiddetli yağış ve olumsuz hava koşullarına rağmen Azerbaycan ordusu, işgal altındaki topraklarını kurtarmak için ilerleyişini sürdürüyor. Cephede kaybeden Ermenistan, ülkenin 2’nci büyük kenti Gence ile Terter, Ağdam, Ağcebedi, Beylegan, Göygöl, Berde ve Goranboy illerinin merkezleri ve bazı köyleri yoğun top atışına tuttu. Çatışmaların yoğun yaşandığı bölgelerden onbinlerce Azerbaycan ailesi evlerini terk etmek zorunda kaldı.

ORDUMUZ ZAFER EYLEYECEK

Kendi ülkelerinde mülteci konuma düşen, evlerinden uzakta, yol kenarlarında, arabalarının içinde, kamyon kasalarında, traktör römorklarında yaşayan Azerbaycanlılar, “Evlerimizi, masum insanları bombalıyorlar. Çoluk çocuk çöllere düştük. Allah ordumuza yardımcı olsun, en kısa zamanda ordumuz zafer eyleyecek, biz de öz yurdumuza, öz toprağımıza döneceğiz” dediler.

7’den 77’ye tüm Azerbaycanlıların kalbi cephede atıyor. Hevesle 30 yıldır hasret oldukları vatan toprağı Karabağ’ın kurtuluş müjdesini bekliyorlar.

MASUM BALADAN NE İSTİYİRLER!

2 yaşındaki oğlu Cemil’i sırtından indirmeyen Mermer Aliyev, “Çocuğumla çöllere düştük, mağdur olduk. Masumların ne günahı var? Bizden ne istiyirler. Biz işgalci Ermenistan ordusunun Karabağ’dan çıkmasını istiyoruz. Evlerimizde huzurlu yaşamak istiyoruz” diye isyan etti.

KAMYON KASASINDA HAYATLAR

Evleri yıkılan aileler yağmur altında, branda çektikleri kamyon kasasında çocuklarıyla kalıyor. Kamile Yeliyev ve Alnera Alekberova, piknik tüple kurdukları seyyar mutfakta, etraftan bulup buluşturdukları malzemelerle çocuklarına yemek yapıyor. Kamile Yeliyev, “Ermenistan köyümüze bomba attı, birçok ev yıkıldı. Yaralanan insanlar oldu, hayvanlarımız öldü. Bir kaç battaniye, yatak, yorganımızı arabaya atıp köyü terk ettik. Ermenistan’ın zülmü bitecek, öz toprağımıza döneceğiz” diyor.

Bombardımandan etkilenen halka, Azerbaycan kurumları yemek dağıtıyor.

SIĞINAKTA TEK BAŞINA

Ermenistan’ın en çok bombaladığı sivil yerleşim yerlerinden biri olan Terter kentinde, Azerbaycanlılar evlerini terk ederek daha güvenli olan iç bölgelere geçti. Zorunlu göçte göz yaşartan hikâyeler de ortaya çıktı. Bombalardan korunmak için Terter’deki bir binanın altındaki sığınakta kalan 82 yaşındaki Nina Mazgeveya, “Her gün bombalar, roketler düşüyor. Saldırılar nedeniyle herkes evini terk etti. İnsanlar buradan gitti. Çocuklarım, torunlarım da gitti. Benim adam hasta, evde yatalak durumda. Onu bırakıp gitmek istemedim, tehlike olduğu için sığınakta yaşıyorum” diyor.

◊ Ermenistan ordusunun topçu atışlarının hedefindeki Azerbaycan’ın Terter kentinde bulunan siviller, 10 gündür can güvenlikleri için sığınaklarda yaşam mücadelesi veriyor. (◊ Onur ÇOBAN / AA)