Kukla rejim atışması

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Ukrayna krizinde gerilim had safhaya ulaşırken, Batı’yla Rusya’dan yapılan son açıklamalar bölgede büyük bir savaş yerine başkent Kiev’de rejim devirme harekâtı ihtimalini gündeme getirdi. İngiltere’ye göre Rusya, yakında bir nokta operasyonla Kiev’de darbe organize ederek kendine yakın siyasileri iktidara getirecek.

İKİ SEÇENEK İDDİASI

Ukrayna ile Rusya arasında kapsamlı savaş senaryoları konuşulduğu sırada İngiltere Dışişleri Bakanlığı, kritik bir açıklama yayımladı. Bakanlığın istihbarat servislerinden aldığı son bilgilere göre, Rusya yönetimi Ukrayna’ya yönelik ilhak amaçlı büyük bir askeri harekât ile nokta vuruşu bir operasyon arasında seçim yapma aşamasında bulunuyor. İkinci şık daha olası görünüyor ve bu plana göre Moskova, Ukrayna yönetimini iç darbe görünümü altında devirmeyi planlıyor. Darbe sonrası Ukrayna’nın yeniden tamamen Rusya eksenine dönmesi hedeflenirken, bu operasyonun sonunda yeni lider olarak eski milletvekili Yevgeniy Murayev, eski Başbakan Nikolay Azarov, eski yardımcıları Sergey Arbuzov ile Andrey Kluyev ve ayrıca eski Ukrayna Ulusal Güvenlik ve Savunma Konseyi Başkan Yardımcısı Vladimir Sivçenko kullanılmak isteniyor. Amerikan New York Times gazetesi de, ABD’li istihbarat çevrelerinin İngiltere’nin bu savlarına destek verdiklerini yazdı.

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‘YENİ YAPTIRIM GELİR’

Bu grupta yer alan isimler, Rusya istihbaratıyla malum planın hazırlanması için temas halindeler. İngiltere’nin, Rusya’ya bu ikinci plan konusundaki uyarısında, “Darbe organize etmenin Ukrayna’ya yönelik askeri ilhak girişimi kadar tepkimizi çekeceğini ilan ediyoruz. Rusya’nın bu durumda da yeni yaptırımlarla izole edileceğinin altını çizmek isteriz” ifadelerine yer verildi. Moskova ise bu açıklamaları yalanladı.

RUSYA’DAN SERT TEPKİ

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova “külliyen yalan” sözleriyle açıklamasına başlayarak, “İngiltere Dışişleri Bakanlığının son açıklaması sadece yalan değil, aynı zamanda ciddi bir provokasyon. Ukrayna etrafında gerilimin İngiltere öncülüğünde NATO tarafından körüklendiği bir kez daha kanıtlanmıştır. İngiltere’yi bu tür propaganda yayınlarına son vermeye davet ediyoruz” dedi.

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NORMANDİYA DÖRTLÜSÜ PARİS’TE TOPLANIYOR

Ukrayna krizi yüzünden sadece Kiev ile Moskova arasında değil, Batı ile Rusya arasında büyük bir savaşın tetiklenmesi tehlikesi karşısında 2014 yılından sonra oluşturulan ve “Normandiya Dörtlüsü” olarak bilinen Ukrayna, Rusya, Almanya ve Fransa’nın üst düzey temsilcileri önümüzdeki hafta Donbas krizine çözüm aramak için uzun bir aradan sonra yeniden bir araya geliyor. Kiev’den yapılan açıklamaya göre Normandiya Dörtlüsü Fransa’nın ev sahipliğinde 25 Ocak’ta Paris’te masaya oturarak Minsk Anlaşmaları’nın hayata geçirilmesini bir kez daha ele alacak.

KREMLİN’E GÖRE 2014’TE ESAS DARBEYİ BATI YAPTI

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İngiltere’nin “Rusya Kiev’de darbe yapacak” iddiasını kabul etmeyen Rusya, aynı zamanda mevcut Ukrayna yönetimini ‘Batı’nın kuklası’ olarak görüyor. Kiev’de 21 Şubat 2014 tarihinde “renkli devrimle” sonuçlanan “Maydan” ayaklanması patlak verdiğinde dönemin Ukrayna lideri Viktor Yanukoviç ile muhalifler arasında anlaşma yapıldığını defalarca gündeme getiren Moskova, 2014 yılında kanlı olaylar ve darbenin gerçekleşmesine bir gün kala Kiev’de Almanya, Fransa ve Polonya arabuluculuğunda dönemin Cumhurbaşkanı Viktor Yanukoviç ile Ukrayna muhalefeti arasında ‘barış anlaşması’ imzalanarak ülkede seçim yoluyla krizin çözülmesinin amaçlanmasına rağmen, Batı’nın kışkırttığı muhalefetin meydanlara inerek darbe yaptığını iddia ediyor. Batı garantörlüğündeki anlaşmaya rağmen Yanukoviç’in yasa dışı yollarla devrildiğini savunan Rusya, Batı’yı 2014 olaylarının azmettiricisi olarak görüyor.

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İFADELERİ TEPKİ ÇEKEN ALMAN KOMUTAN İSTİFA ETTİ

Hindistan’da katıldığı bir toplantıda Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in anlaşılması gerektiğini söyleyen Alman Deniz Kuvvetleri Komutanı Koramiral Kay-Achim Schönbach görevinden istifa etti. Bazı yayın organlarında ise Savunma Bakanının Schönbach’ı emekliye sevk ettiği iddia edildi. Federal Meclis Savunma Komisyonu Başkanı Marie-Agnes Strack-Zimmermann (FDP), “Koramiral Schönbach, açıklamalarıyla Avrupa güvenlik yapısını ve uluslararası hukuku sorgulamıştır. İstifası doğru bir neticedir“ dedi.

ÇİN’E KARŞI İŞBİRLİĞİ

Federal Savunma Bakanlığı ise Schönbach’ın Deniz Kuvvetleri Komutanı olarak yaptığı konuşmanın hiçbir şekilde bakanlığın görüşlerini ve pozisyonunu yansıtmadığını açıkladı. Schönbach, internete de düşen konuşmasında büyük tehdidin Çin olduğunu ve Almanya’nın Çin’e karşı Rusya’ya ihtiyacı olduğunu ifade etmişti. Konuşmasında “Ben çok iyi bir Katolik Hıristiyanım” diyen Schönbach, Rusya’nın da Hıristiyan bir ülke olduğuna dikkat çekerken, “Bu büyük ülke demokratik olmasa da, ikili ortak olarak yanımızda olması Rusya’yı Çin’den uzak tutabilir” şeklinde konuşmuş, Kırım yarımadasının artık geri gelmesinin mümkün olmadığını da belirtmişti. Schönbach istifasını şöyle duyurdu: “Federal Savunma Bakanı’ndan, Deniz Kuvvetleri komutanı olarak görevlerimden azledilmemi istedim. Hindistan’da güvenlik ve askeri politika üzerine yaptığım düşüncesiz yorumlar, bulunduğum makama giderek daha fazla zarar veriyor. Federal Bakan talebimi kabul etti.” (Murat TOSUN / BERLİN)